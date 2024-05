Premier Słowacji postrzelony po posiedzeniu rządu

Jak przekazał reporter słowackiego portalu Dennik.sk Daniel Vražda premier Słowacji podszedł do osób czekających na niego przy budynku Domu Kultury . W tym momencie paść miało kilka strzałów, a polityk upadł na ziemię. Polityk jest transportowany helikopterem do szpitala w Bratysławie .

- Wkrótce po godzinie 14:30 otrzymaliśmy na numer alarmowy informację o mężczyźnie postrzelonym w Handlowej. Do 59-letniego pacjenta wysłaliśmy helikopter ratunkowy. Interwencja trwa - potwierdziło Centrum Operacyjne Pogotowia Ratunkowego Republiki Słowacji.

Atak na premiera Słowacji. Jest reakcja prezydenta

Do sprawy odniosła się prezydent kraju Zuzana Čaputová , która potępiła atak na premiera i życzyła politykowi szybkiego powrotu do zdrowia.

- Jestem zszokowana. Życzę Robert Fico dużo siły w tym krytycznym momencie , aby mógł dojść do siebie po ataku - stwierdziła.

- Uważam to za kulminację uczuć pielęgnowanych w społeczeństwie. To przejaw nienawiści, to przejaw ataku nie tylko na osobę prywatną, ale atak na premiera i na samą istotę państwowości - przekonywał.