Według prognoz Dana ma dotrzeć do lądu w okolicach miast Bhitarkanika i Dhamara w stanie Orisa, około 350 km od Kalkuty . Może wówczas być silną burzą tropikalną , niosącą wiatr osiągający 100-110 km/h , a w porywach do 120 km/h . Indyjska służba meteorologiczna (IMD) podała, że w czwartek rano cyklon znajdował się około 210 km od wybrzeża, zbliżając się do niego z prędkością 12 km/h.

Cyklon Dana zbliża się do Indii

Dana paraliżuje transport

Do soboty zakazano rybakom wypływania na połowy. Zamknięto port w mieście Dhamra, a wszystkie obsługujące go osoby już ewakuowano. Ministerstwo zdrowia wezwało już szpitale i inne placówki medyczne do gotowości i reagowania na bieżąco. Rząd zadeklarował nawet, że dostarczy do przychodni odtrutki na jad węży, przewidując różne wypadki podczas spodziewanych powodzi.