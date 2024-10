Powódź we Włoszech. Jest ofiara śmiertelna

W Emilii-Romanii , gdzie we wrześniu doszło do groźnej w skutkach powodzi, powróciła kryzysowa sytuacja. Zalanych zostało w nocy kilka dzielnic Bolonii , a ulice zamieniły się w rwące potoki. Spadło tam 160 milimetrów deszczu na metr kwadratowy - podała miejscowa agencja meteorologiczna. Jednym z zalanych obszarów jest teren wokół bolońskiego lotniska, do którego trudno było dostać się w niedzielę. Samochody stoją kilka godzin w korkach - informują lokalne media.

Gwałtowne ulewy we Włoszech. Utrudnienia na kolei

Trudna sytuacja na Sycylii

Do poważnych utrudnień doszło także na lotnisku w Palermo. Woda wdarła się do budynku lotniska i zalała niektóre terminale. Doszło do przerw w dostawie prądu, co tymczasowo wstrzymało przyloty i odloty, a pasażerowie musieli zostać ewakuowani z lotniska. Loty wznowiono po godzinie 22:00.