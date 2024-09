Wybory USA 2024. Polski akcent w spocie Kamali Harris

Chwilę później przenosi się odbiorców do bieżącego roku. W wideo prezentowane są kadry z walk na Ukrainie i fragment Parady Zwycięstwa, która odbywała się w Moskwie .

" Donald Trump zachęcał Putina do ataku na naszych sojuszników : "Nie, nie będę cię chronić. W rzeczywistości zachęciłbym ich do robienia czegokolwiek zechcą". Ale Kamala Harris usłyszała dźwięk trąbki. Będzie bronić naszych dzielnych sojuszników, dla ich i naszej wolności " - stwierdza lektor.

Wybory prezydenckie w USA. Kamala Harris zwraca się do Polaków

Najnowszy spot kandydatki demokratów to kontynuacja stanowiska wygłaszanego w trakcie niedawnej debaty z Donaldem Trumpem . Już wówczas jednym z tematów, które Kamala Harris wyjątkowo podkreślała, była potrzeba wsparcia militarnego Ukrainy i wzmacniania wschodniej flanki NATO , w szczególności Polski.

- Gdyby Donald Trump był prezydentem, Putin siedziałby teraz w Kijowie. Zrozumcie, co to oznacza, ponieważ agenda Putina nie dotyczy tylko Ukrainy. Zrozumcie, dlaczego europejscy sojusznicy i nasi sojusznicy z NATO są tak wdzięczni, że nie jesteś już prezydentem i że my rozumiemy znaczenie największego sojuszu wojskowego, jaki świat kiedykolwiek znał, jakim jest NATO - mówiła wówczas Harris.