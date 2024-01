Stosunki premiera Węgier Viktora Orbana z Rosją stanowią poważne zagrożenie dla jedności europejskiej - ocenił "The Times". Według brytyjskiego dziennika powstanie nowej koalicji sprawić, że Europa znów stanie się jednością, szczególnie w obliczu wojny na Ukrainie. "Stwarza to również możliwość pozbycia się Orbana, który w bramach UE pozycjonuje się jako koń trojański Putina " - dodała gazeta.

"The Times" przypomniał w tym kontekście o zablokowaniu w grudniu przez Węgry unijnej pomocy dla Ukrainy w wysokości 50 mld euro. "Siła zasady jednomyślności w UE jest taka, że jeden uparty członek może pokrzyżować większość prób spójnego podejmowania strategicznych decyzji " - podkreślił.

Zmiana władzy w Polsce. Orban zmieni zdanie o pomocy dla Ukrainy?

Powodem konfrontacyjnej polityki Orbana w ramach UE jest nie tylko jego stosunek do Rosji, ale też nadzieja na powrót na stanowisko prezydenta USA Donalda Trumpa, "który już wyraził brak entuzjazmu dla sprawy ukraińskiej ".

"Ta gra była możliwa dzięki wiedzy, że Polska pod rządami PiS zawsze publicznie stanie po stronie Orbana , nawet jeśli nie zgadzała się z nim w sprawie działań wojennych Wołodymyra Zełenskiego " - pisze "The Times".

Jednak powstanie nowej koalicji rządzącej w Polsce miało zmienić te kalkulacje, co widać na przykład w zmianie stanowiska Budapesztu przed nadzwyczajnym szczytem w sprawie unijnej pomocy finansowej dla Kijowa, który ma się odbyć 1 lutego.

Premier Węgier liczył na tandem z Polską. "Teraz to chwiejny jednokołowiec"

Według "The Times" nowy polski rząd powinien wykorzystać panującą w Europie frustrację związaną z polityką Węgier i "tchnąć nowe życie w to, co kiedyś było znane jako Trójkąt Weimarski - świadoma bezpieczeństwa oś Paryża, Berlina i Warszawy".