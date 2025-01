Jaka prognoza pogody jest najlepsza? Taka, która jest aktualizowana co 30 minut. Wypróbuj darmową aplikację Pogoda Interia. Zainstaluj z Google Play lub App Store

Kalifornia wciąż płonie

W rejonie Los Angeles ognia wciąż nie udało się poskromić. Pożar w Pacific Palisades strawił już ponad 9,5 tys. hektarów, a strażakom udało się go opanować w 56 proc. Walka z pożarem Eaton , który strawił ponad 5,5 ha, jest bardziej zaawansowana - udało się go poskromić w 81 proc.

Napędzane przez potężny wiatr Santa Ana pożary w aglomeracji Los Angeles spowodowały śmierć co najmniej 27 osób i zniszczyły tysiące domów. W poniedziałek według prognoz silny wiatr wróci. W dolinach i na wybrzeżu porywy mogą osiągać prędkość do około 110 km/h, a miejscami na wzgórzach nawet 160 km/h. To może znów sprzyjać rozprzestrzenianiu się ognia.