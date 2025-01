Szczególnie mocno chłód we wtorek rano odczuwalny był na Półwyspie Iberyjskim. W hiszpańskich miejscowościach Cuéllar w prowincji Segowia (-12,2 st. C) oraz w Puerto del Pico w Avilar (-12,1 st. C). W wielu innych miejscach było też -11, -10 stopni. We Francji i Niemczech było w tym czasie również wyjątkowo mroźnie.