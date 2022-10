Rosyjskie media z obawy przed represjami jak ognia starają się unikać informacji o rodzinie Władimira Putina, jego żonie oraz dzieciach. Podczas ponad dwudziestu lat swoich rządów Putin bardzo rzadko pokazywał się publicznie w towarzystwie żony. Jeszcze rzadziej poruszał kwestię dzieci w wywiadach. Co wiemy o rodzinie Putina?

Rodzina Putina: pierwsza żona dyktatora

Choć rodzina Władimira Putina to pilnie strzeżona tajemnica, to sporo wiadomo o jego pierwszej żonie. Za Putina w lipcu 1983 wyszła Ludmiła Aleksandrowna (z panieńskiego Szkriebniewa). Kobieta pracowała jako stewardesa linii lotniczej Aerofłotu, a przyszłego prezydenta poznała na początku lat 80. przez wspólnego przyjaciela.

Reklama

Ludmiła Aleksandrowna pochodzi z rodziny robotników. Jej ojciec Aleksander pracował w Kaliningradzkich Zakładach Mechaniczno-Remontowych. Natomiast jej matka, Jekaterina, była konduktorką w autobusach. W dzieciństwie Ludmiła była wychowywana dość surowo, a rodzice mieli trzymać ją pod kloszem.

Ludmiła studiowała romanistykę na Wydziale Filologicznym Leningradzkiego Uniwersytetu Państwowego. Po dojściu do władzy przez Władimira Putina stała się Pierwszą Damą Rosji. Nowa rola nie przypadła jej do gust, a już w 2009 roku pojawiły się informacje o romansie Putina i Aliny Kabajewej, co doprowadziło do rozpadu małżeństwa z Putinem.

Rozwód Władimira Putina i Ludmiły miał miejsce w czerwcu 2013 roku. Według portalu Sobiesiednik Ludmiła wyszła za mąż za 38-letniego Artura Oczerietnego i zmieniła nazwisko. Zamieszkała we Francji w miejscowości Anglet na wybrzeżu Oceanu Atlantyckiego. Z Władimirem Putinem ma córki Marię i Katerinę.

Córka Putina - Maria

Jeżeli mowa o rodzinie Putina, znacznie mniej wiadomo na temat jego córek. Były funkcjonariusz służb specjalnych chroni prywatność dzieci, a w samej Rosji powstało określenie "Kodeks ciszy", który stanowczo zabrania poruszania tematów związanych z życiem osobistym prezydenta. Co wiemy o córce Putina Marii?

Maria kończyła prestiżowe studia medyczne na Petersburskim Uniwersytecie Państwowym. W 2010 roku wyszła za mąż za Holendra, Jorrita Faaseena, pracującego dla Gazpromu. Para miała doczekać się dwóch synów. Mieszkali w holenderskim mieście Voorschoten, skąd w 2014 roku zostali wydaleni po tym, jak prorosyjscy separatyści zestrzelili samolot na terenie Ukrainy.

Zdjęcie Najstarsza córka Władimira Putina Maria Woroncowa-Faasen, / YouTube / materiał zewnętrzny

Najstarsza córka Putina posiada 20 proc. akcji firmy Nomeko, budującej warte 630 mln dolarów centrum medyczne w Petersburgu. Przedsiębiorstwo miało przyciągać bogatych pacjentów z Europy oraz szejków z Zatoki Perskiej. Wojna w Ukrainie pokrzyżowała te plany.

Kilka miesięcy temu Daily Mail donosiło, że małżeństwo najstarszej córki Putina ma należeć do przeszłości. Jeden z dziennikarzy dotarł do informacji, wedle których para miała rozstać się jeszcze przed wybuchem wojny w Ukrainie.

Młodsza córka Władimira Putina

Młodsza córka Putina również żyje pod innym nazwiskiem. Przyjęła je po prababci i nazywa się Katerina Tichonowa. Zdecydowanie bardziej wystawiona na publiczny widok niż starsza siostra za sprawą sukcesów, jakie odnosiła jako tancerka rock’n’rollowa. W 2013 r. z partnerem zdobyli piąte miejsce w mistrzostwach świata w Szwajcarii.

Katerina Tichonowa pracuje dla Moskiewskiego Uniwersytetu Państwowego. W 2013 roku wyszła za mąż za Kiryła Szamałowa, syna wieloletniego przyjaciela Putina. Para rozstała się w 2018 roku.

CZYTAJ TAKŻE: Pierwszy taki głos z Rosji. Przywódca religijny nie zgadza się z Kremlem

W lipcu tego roku Katerina Tichonowa została współprzewodniczącą rady koordynacyjnej do spraw zastępowania importu przy Rosyjskim Związku Przemysłowców i Przedsiębiorców. Jak informował portal RBK, rada została powołana w celu koordynowania działań firm. Zadanie córki Putina to tworzenie metod na zastępowanie zagranicznych produktów.

Alina Kabajewa nową żoną Putina?

Losy rodziny Putina w 2008 roku przedstawił Siergiej Topol. Rosyjski dziennikarz jako pierwszy napisał w tygodniku "Moskowskij Korrespondent" o związku Putina z gimnastyczką Aliną Kabajewą. Podał też, że wcześniej przywódca Rosji miał romans m.in. ze znaną dziennikarką telewizyjną Jekatieriną Andriejewą.

W kilka miesięcy po publikacji gazeta została zamknięta. W 2013 roku Duma Państwowa przyjęła prezydencką nowelizację kodeksu cywilnego, która zabrania publikacji informacji o życiu prywatnym obywatela bez jego zgody. Ma to zapewnić politykom ochronę przed dziennikarzami i blogerami.

Instagram Post Rozwiń

Z rosyjskich źródeł wynika, że rodzina Władimira Putina powiększyła się o trójkę dzieci. Kilka lat temu media podały, że była mistrzyni olimpijska Kabajewa urodziła syna o imieniu Dmitrij. W maju 2019 roku pojawiły się informacje, że domniemana druga żona Putina urodziła bliźnięta.

Alina Kabajewa po olimpiadzie zakończyła karierę sportową i zajęła się polityką. Zasiadała w Dumie, reprezentując partię Jedna Rosja i nigdy nie kryła światopoglądowych sympatii bliskich Putinowi. Obecnie zajmuje się prowadzeniem fundacji swojego imienia. Organizacja ta pomaga potrzebującym rodzinom oraz dzieciom z niepełnosprawnościami.

CZYTAJ TAKŻE:

Dziwna seria zgonów w otoczeniu Putina. Zmarłych łączy jedno

Ujawniono tajną korespondencję. Córki Władimira Putina stoją za nim murem