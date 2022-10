Atomowe groźby Władimira Putina. Czym jest taktyczna broń jądrowa?

Ukraina - Rosja Putin grozi bronią jądrową. Anonimowe źródło komentuje

Temat taktycznej broni jądrowej, niestrategicznej broni jądrowej, albo taktycznej broni nuklearnej (NSNW) od kilku miesięcy poruszany jest w mediach w kontekście rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

Prezydent Federacji Rosyjskiej, Władimir Putin, w czasie ośmiu miesięcy bezwzględnych walk za naszą wschodnią granicą, wielokrotnie zapowiadał, że w razie konieczności posunie się do wykorzystania broni jądrowej.

Część ekspertów uważa, że są to jedynie słowa mające przestraszyć wroga i państwa NATO, a taki scenariusz jest mało prawdopodobny. Inni jednak podchodzą do sprawy ostrożnie, ponieważ ich zdaniem Władimir Putin jest zdolny do wszystkiego.

Jednak niezależnie od tego, czy jest to realne zagrożenie, czy po prostu najczarniejszy scenariusz, warto mieć świadomość, co to jest taktyczna broń nuklearna i jakie potencjalne skutki mogłoby mieć jej wykorzystanie przez Rosję.

Co to jest taktyczna broń jądrowa i jaki może mieć zasięg?

Taktyczna broń jądrowa to broń nuklearna o mocy minimalnej 1 kT do maksymalnie kilkudziesięciu kT i zasięgu do około 500 km. Siła eksplozji głowicy jest w tym przypadku mocno ograniczona, dlatego przeznaczeniem niestrategicznej broni jądrowej są bezpośrednie działania bojowe w bliskich odległościach.

Celem broni taktycznej krótkiego zasięgu może być m.in. niszczenie konkretnych punktów na polu bitwy np. większych zgrupowań czołgów, budynków lub zabicie grupy żołnierzy. Nie zaś zrównanie z ziemią wielkich aglomeracji miejskich, które z kolei mogłyby zostać zniszczone w przypadku wykorzystania strategicznej broni atomowej.

Taktyczna broń nuklearna ma stosunkowo niewielki zasięg i moc. Jednak to nie oznacza, że nie jest niebezpieczna

Taktyczna broń jądrowa a strategiczna broń atomowa

Moc działania strategicznej broni jądrowej może być ogromna, podobnie jak zasięg oddziaływania. Szacuje się, że jej siła przekracza 100 kT w przypadku niewielkich głowic jądrowych zaliczanych do tej kategorii.

Aby nakreślić, jak tragiczne konsekwencje mogłoby mieć jej wykorzystanie, warto wspomnieć, że "Little Boy", czyli pierwsza bomba, która wybuchła w Hiroszimie w 1945 roku z dzisiejszej perspektywy miała stosunkowo niewielką moc "zaledwie" 15 kT. Pomimo tego doprowadziła do śmierci ponad 78 tys. Japończyków.

Zrzucony na Nagasaki "Fat Man" teoretycznie był silniejszy, ponieważ charakteryzowała go moc 21 kT, a jednak liczba ofiar śmiertelnych była dwa razy mniejsza (zginęło wówczas 35 tys. mieszkańców).

Trzeba jednak pamiętać, że wpływ na bilans ofiar broni jądrowej zawsze ma nie tylko jej siła rażenia, ale również ukształtowanie terenu i liczba osób, które zamieszkują dany obszar.

Jaki jest potencjał jądrowy Rosji? Ilość głowic nuklearnych wzbudza respekt

Eksperci twierdzą, że Rosja ma największy na świecie potencjał taktycznej broni jądrowej i sprzęt, który może pozwalać na jej transport.

Rosja ma przynajmniej 1900 niestrategicznych głowic nuklearnych. Może je odpalać z pokładów samolotów, z pokładów okrętów i z ziemi - uważa Albert Świdziński z think tanku "Strategy&Future"

Armia rosyjska posiada również sporo systemów, które umożliwiają przenoszenie ładunków jądrowych i konwencjonalnych. Są to m.in. słynne Iskandery, ale również Kalibry, Kindżały i BrahMosy. Władimir Putin w ładunki nuklearne może również uzbroić systemy obrony powietrznej S-300 i S-400.

Jakie skutki może mieć wykorzystanie broni atomowej przez Rosję?

Wszystko zależy od tego, jaki rodzaj i liczba ładunków broni atomowej zostanie wykorzystany oraz w jakim dokładnie miejscu doszłoby do jej detonacji. Na pewno trzeba się liczyć ze zniszczeniem infrastruktury na danym obszarze, ale przede wszystkim skażeniem terenu i śmiercią wielu tysięcy ludzi.

Trzeba jednak zaznaczyć, że rosyjska doktryna wojskowa wśród warunków, które musiałyby zaistnieć, aby Federacja Rosyjska mogła wykorzystać broń atomową do obrony lub odwetu, wymienia cztery zasadnicze sytuacje:

wykorzystanie broni jądrowej albo innej broni masowego rażenia przeciw Rosji lub jej sojuszników,

wystrzelenie rakiety balistycznej w stronę Federacji Rosyjskiej albo jej sojuszników,

dokonanie ataku na infrastrukturę rządową, krytyczną albo militarną na terytorium Rosji, który mógłby grozić sparaliżowaniem potencjału nuklearnego państwa,

dokonanie aktu agresji na terytorium Rosji za pomocą broni konwencjonalnej, która zagrażałaby dalszej egzystencji państwa,

