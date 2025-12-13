W skrócie Organizacja, która zajmuje się ochroną zabytków, pozwała Biały Dom za rozpoczęcie budowy nowej sali balowej bez wymaganych przeglądów i konsultacji.

Pozew zarzuca administracji prezydenta Trumpa złamanie prawa oraz naruszenie Konstytucji Stanów Zjednoczonych.

Biały Dom utrzymuje, że prezydent ma pełne prawo do przeprowadzenia modernizacji i zapowiada zakończenie projektu przed 2028 rokiem.

W piątek organizacja National Trust for Historic Preservation złożyła do sądu pozew w sprawie budowy sali balowej, argumentując, że Biały Dom nie przeprowadził niezbędnych przeglądów przed wyburzeniem zabytkowego wschodniego skrzydła budynku.

"Żaden prezydent nie ma prawa zburzyć części Białego Domu bez jakiejkolwiek kontroli - ani prezydent Trump, ani prezydent Joe Biden, ani nikt inny" - czytamy w pozwie.

Biały Dom nazwa projekt prezydenta USA "bardzo potrzebnym i znakomitym uzupełnieniem".

BBC News zaznacza, że pozew stanowi pierwszy poważny krok prawny w sprawie projektu sali balowej.

Biały Dom pozwany. Chodzi o budowę sali balowej Donalda Trumpa

Zgodnie z oświadczeniem organizacja zwróciła się do federalnego sądu w Waszyngtonie z wnioskiem o wstrzymanie prac budowlanych do czasu, aż Biały Dom "dostosuje się do prawa, przechodząc przez wymagane prawnie procesy przeglądu", w tym okres konsultacji publicznych.

"Biały Dom jest bez wątpienia najbardziej sugestywnym budynkiem w naszym kraju i rozpoznawalnym na całym świecie symbolem naszych potężnych amerykańskich ideałów" - oceniła Carol Quillen, prezes National Trust for Historic Preservation, organizacji non-profit założonej w 1949 roku na podstawie statutu przyznanego przez Kongres.

Organizacja stwierdziła, że poczuła się "zmuszona" do skierowania sprawy do sądu po tym, jak Biały Dom zignorował obawy wyrażone przez nią w październiku.

"Ruchliwy plac budowy". Punktują projekt prezydenta USA

Biały Dom zobowiązał się, że przed rozpoczęciem budowy projekt zostanie oceniony przez Krajową Komisję Planowania Stolicy, ale - jak czytamy w pozwie - na terenie trwają już intensywne prace budowlane.

W pozwie organizacja twierdzi, że Biały Dom złamał prawo, rozpoczynając budowę bez złożenia planów w Krajowej Komisji Planowania Stolicy, nie zabiegając o ocenę oddziaływania projektu na środowisko i odmawiając uzyskania zgody Kongresu.

W dokumencie zarzucono również Donaldowi Trumpowi naruszenie Konstytucji Stanów Zjednoczonych, "która przyznaje Kongresowi prawo do dysponowania własnością należącą do Stanów Zjednoczonych i stanowienia wszelkich przepisów dotyczących tej własności".

W pozwie teren Białego Domu opisano jako "ruchliwy plac budowy, na którym dziesiątki robotników wbijają pale, składują materiały i gromadzą ciężki sprzęt".

"Zaledwie w zeszłym tygodniu na terenie Białego Domu ustawiono potężny dźwig budowlany, a prezydent Trump wspominał, że przez całą noc słychać było prace przy projekcie sali balowej" - czytamy.

"W bardzo krótkim czasie". Trump zapowiada ws. sali balowej

Biały Dom w oświadczeniu wydanym w piątek w odpowiedzi na pozew stwierdził, że "prezydent Trump ma pełne uprawnienia prawne do modernizacji, renowacji i upiększania Białego Domu - tak jak robili to wszyscy jego poprzednicy".

Wschodnie skrzydło zostało zburzone w październiku, aby zrobić miejsce dla wartej miliony dolarów sali balowej, która - jak twierdzi prezydent USA - jest finansowana ze środków prywatnych darczyńców. Od tego czasu proponowany projekt został znacząco zmodyfikowany - z sali balowej na 500 osób do przestrzeni mogącej pomieścić nawet 1350 gości.

BBC News przypomina, że w zeszłym tygodniu Biały Dom zmienił architekta nadzorującego projekt. Poprzedni miał podobno pokłócić się z przedstawicielami Trumpa o zakres rozbudowy.

W czwartek wieczorem Trump, który jest byłym deweloperem, deklarował, że sala balowa zostanie zbudowana przed jego odejściem ze stanowiska w 2028 roku.

- Wiecie, od 150 lat próbują stworzyć salę balową - powiedział Trump na dorocznym balu kongresowym. - Nigdy tego nie zrobili, ale nam się udało. W bardzo krótkim czasie, około półtora roku, będziecie mieli najlepszą salę balową w kraju - mówił prezydent USA.

Źródło: BBC

