Trump tłumaczy zburzenie wschodniego skrzydła Białego Domu. "Musieliśmy"
- Doszliśmy do wniosku, że zburzenie budynku i próba wykorzystania niewielkiej części, czyli wschodniego skrzydła, nie będzie niczym niezwykłym - mówił Donald Trump, komentując wyburzenie części Białego Domu. W tym miejscu powstanie sala balowa. Jak tłumaczył republikanin, początkowe założenia były bardziej śmiałe. - Niewiele zostało z oryginału - zaznaczył.
W skrócie
- Donald Trump podjął decyzję o wyburzeniu wschodniej ściany Białego Domu, by zbudować nową salę balową.
- Projekt wywołał zaskoczenie wśród opinii publicznej i jest realizowany po konsultacjach z renomowanymi architektami.
- Koszt nowej sali szacowany jest na 250 milionów dolarów, finansowanie pochodzi od prywatnych darczyńców oraz samego Trumpa.
W poniedziałek rozpoczęto wyburzanie wschodniej ściany siedziby prezydenta USA. Ma tam powstać sala balowa. Wychodzi na to, że wstępne plany amerykańskiego przywódcy były bardziej śmiałe.
- Niewiele zostało z oryginału - tak Donald Trump skomentował projekt budowy reprezentacyjnej sali przy Białym Domu.
- Po naprawdę intensywnych badaniach z udziałem najlepszych architektów na świecie doszliśmy do wniosku, że zburzenie budynku i próba wykorzystania niewielkiej części, czyli wschodniego skrzydła, nie będzie niczym niezwykłym - tłumaczył republikanin.
Biały Dom. Donald Trump buduje wielką salę balową
Donald Trump bronił koncepcji budowy wielkiej sali balowej przy Białym Domu. - Aby wykonać to prawidłowo, musieliśmy zburzyć istniejącą konstrukcję - podkreślił.
Agencja Axios zwróciła się z prośbą o komentarz do urzędnika z administracji Trumpa. Ten wyjaśnił, że wschodnie skrzydło Białego Domu "jest modernizowane". Ostatnie zmiany przeprowadzano tam w 1942 roku.
"Zakres i wielkość projektu zawsze podlegały zmianom w miarę rozwoju procesu" - zaznaczył w korespondencji mailowej.
USA. Donald Trump zburzył wschodnie skrzydło Białego Domu
Wschodnie skrzydło Białego Domu zbudowano w 1902 roku. Mieściły się tam biura współpracowników amerykańskiej pierwszej damy.
Zburzenie części siedziby prezydenta Stanów Zjednoczonych zaskoczyło opinię publiczną. Początkowo Donald Trump zapowiadał, że sala balowa "nie będzie kolidować z obecnym budynkiem". - Będzie obok niego, ale nie będzie się z nim stykać w poszanowaniu obecnego budynku, którego jestem największym fanem. (...) To jest moje ulubione miejsce - mówił w lipcu.
Axios przypomniał przy okazji , że powierzchnia Białego Domu wynosi 5100 metrów kwadratowych, a budowana sala balowa ma mieć 8300 metrów kwadratowych.
Nowa sala reprezentacyjna ma kosztować 250 milionów dolarów. Budowa finansowana jest ze środków prywatnych przez "hojnych patriotów, wspaniałe amerykańskie firmy" i samego Trumpa - tłumaczył republikanin na platformie Truth Social.
