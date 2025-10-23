Trump tłumaczy zburzenie wschodniego skrzydła Białego Domu. "Musieliśmy"

Dawid Szczyrbowski

Dawid Szczyrbowski

- Doszliśmy do wniosku, że zburzenie budynku i próba wykorzystania niewielkiej części, czyli wschodniego skrzydła, nie będzie niczym niezwykłym - mówił Donald Trump, komentując wyburzenie części Białego Domu. W tym miejscu powstanie sala balowa. Jak tłumaczył republikanin, początkowe założenia były bardziej śmiałe. - Niewiele zostało z oryginału - zaznaczył.

Donald Trump skomentował wyburzenie wschodniego skrzydła Białego Domu
Donald Trump skomentował wyburzenie wschodniego skrzydła Białego DomuANDREW CABALLERO-REYNOLDS/CELAL GUNESAFP

W skrócie

  • Donald Trump podjął decyzję o wyburzeniu wschodniej ściany Białego Domu, by zbudować nową salę balową.
  • Projekt wywołał zaskoczenie wśród opinii publicznej i jest realizowany po konsultacjach z renomowanymi architektami.
  • Koszt nowej sali szacowany jest na 250 milionów dolarów, finansowanie pochodzi od prywatnych darczyńców oraz samego Trumpa.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

W poniedziałek rozpoczęto wyburzanie wschodniej ściany siedziby prezydenta USA. Ma tam powstać sala balowa. Wychodzi na to, że wstępne plany amerykańskiego przywódcy były bardziej śmiałe.

- Niewiele zostało z oryginału - tak Donald Trump skomentował projekt budowy reprezentacyjnej sali przy Białym Domu.

- Po naprawdę intensywnych badaniach z udziałem najlepszych architektów na świecie doszliśmy do wniosku, że zburzenie budynku i próba wykorzystania niewielkiej części, czyli wschodniego skrzydła, nie będzie niczym niezwykłym - tłumaczył republikanin.

Biały Dom. Donald Trump buduje wielką salę balową

Donald Trump bronił koncepcji budowy wielkiej sali balowej przy Białym Domu. - Aby wykonać to prawidłowo, musieliśmy zburzyć istniejącą konstrukcję - podkreślił.

Agencja Axios zwróciła się z prośbą o komentarz do urzędnika z administracji Trumpa. Ten wyjaśnił, że wschodnie skrzydło Białego Domu "jest modernizowane". Ostatnie zmiany przeprowadzano tam w 1942 roku.

"Zakres i wielkość projektu zawsze podlegały zmianom w miarę rozwoju procesu" - zaznaczył w korespondencji mailowej.

Dwóch mężczyzn siedzi w elegancko urządzonym pomieszczeniu. Jeden z nich trzyma i prezentuje arkusz papieru z wydrukowanym obrazem dużej, jasnej i ozdobnej sali, przeznaczonej do organizacji przyjęć lub wydarzeń. W tle widoczny luksusowy wystrój wnętrz...
Donald Trump pokazał, jak ma wyglądać sala balowa przy Białym DomuALEX WONGAFP

USA. Donald Trump zburzył wschodnie skrzydło Białego Domu

Wschodnie skrzydło Białego Domu zbudowano w 1902 roku. Mieściły się tam biura współpracowników amerykańskiej pierwszej damy.

Zburzenie części siedziby prezydenta Stanów Zjednoczonych zaskoczyło opinię publiczną. Początkowo Donald Trump zapowiadał, że sala balowa "nie będzie kolidować z obecnym budynkiem". - Będzie obok niego, ale nie będzie się z nim stykać w poszanowaniu obecnego budynku, którego jestem największym fanem. (...) To jest moje ulubione miejsce - mówił w lipcu.

Axios przypomniał przy okazji , że powierzchnia Białego Domu wynosi 5100 metrów kwadratowych, a budowana sala balowa ma mieć 8300 metrów kwadratowych.

Nowa sala reprezentacyjna ma kosztować 250 milionów dolarów. Budowa finansowana jest ze środków prywatnych przez "hojnych patriotów, wspaniałe amerykańskie firmy" i samego Trumpa - tłumaczył republikanin na platformie Truth Social.

Źródło: Axios

Zobacz również:

Departament Skarbu USA nakłada sankcje na rosyjskich gigantów naftowych
Świat

USA ogłaszają sankcje przeciwko Rosji. Dotkną gigantów naftowych

Paweł Sekmistrz
Paweł Sekmistrz
"Niech Żurek ujawni listę". Błaszczak apeluje ws. PegasusaPolsat NewsPolsat News

Najnowsze