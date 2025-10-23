W skrócie Donald Trump podjął decyzję o wyburzeniu wschodniej ściany Białego Domu, by zbudować nową salę balową.

Projekt wywołał zaskoczenie wśród opinii publicznej i jest realizowany po konsultacjach z renomowanymi architektami.

Koszt nowej sali szacowany jest na 250 milionów dolarów, finansowanie pochodzi od prywatnych darczyńców oraz samego Trumpa.

W poniedziałek rozpoczęto wyburzanie wschodniej ściany siedziby prezydenta USA. Ma tam powstać sala balowa. Wychodzi na to, że wstępne plany amerykańskiego przywódcy były bardziej śmiałe.

- Niewiele zostało z oryginału - tak Donald Trump skomentował projekt budowy reprezentacyjnej sali przy Białym Domu.

- Po naprawdę intensywnych badaniach z udziałem najlepszych architektów na świecie doszliśmy do wniosku, że zburzenie budynku i próba wykorzystania niewielkiej części, czyli wschodniego skrzydła, nie będzie niczym niezwykłym - tłumaczył republikanin.

Biały Dom. Donald Trump buduje wielką salę balową

Donald Trump bronił koncepcji budowy wielkiej sali balowej przy Białym Domu. - Aby wykonać to prawidłowo, musieliśmy zburzyć istniejącą konstrukcję - podkreślił.

Agencja Axios zwróciła się z prośbą o komentarz do urzędnika z administracji Trumpa. Ten wyjaśnił, że wschodnie skrzydło Białego Domu "jest modernizowane". Ostatnie zmiany przeprowadzano tam w 1942 roku.

"Zakres i wielkość projektu zawsze podlegały zmianom w miarę rozwoju procesu" - zaznaczył w korespondencji mailowej.

Donald Trump pokazał, jak ma wyglądać sala balowa przy Białym Domu ALEX WONG AFP

USA. Donald Trump zburzył wschodnie skrzydło Białego Domu

Wschodnie skrzydło Białego Domu zbudowano w 1902 roku. Mieściły się tam biura współpracowników amerykańskiej pierwszej damy.

Zburzenie części siedziby prezydenta Stanów Zjednoczonych zaskoczyło opinię publiczną. Początkowo Donald Trump zapowiadał, że sala balowa "nie będzie kolidować z obecnym budynkiem". - Będzie obok niego, ale nie będzie się z nim stykać w poszanowaniu obecnego budynku, którego jestem największym fanem. (...) To jest moje ulubione miejsce - mówił w lipcu.

Axios przypomniał przy okazji , że powierzchnia Białego Domu wynosi 5100 metrów kwadratowych, a budowana sala balowa ma mieć 8300 metrów kwadratowych.

Nowa sala reprezentacyjna ma kosztować 250 milionów dolarów. Budowa finansowana jest ze środków prywatnych przez "hojnych patriotów, wspaniałe amerykańskie firmy" i samego Trumpa - tłumaczył republikanin na platformie Truth Social.

Źródło: Axios

