Prezydent USA uważa, że styl, w jakim obecnie prezentuje się łazienka, bardziej pasuje do czasów Abrahama Lincolna.

Prezydent USA wywołał kontrowersję burząc wschodnie skrzydło Białego Domu, gdzie ma powstać nowa sala balowa. Z sondażu wynika, że znaczna część Amerykanów sprzeciwia się przebudowie.

Prezydent USA Donald Trump zaprezentował całkowicie odnowioną łazienkę w sypialni Lincolna w Białym Domu. W ocenie amerykańskiego przywódcy poprzedni wygląd pomieszczenia "nie pasował" do czasów Abrahama Lincolna, 16. prezydenta Stanów Zjednoczonych.

Na zdjęciach, którymi Trump pochwalił się na swoim portalu Truth Social, widać, że po remoncie z łazienki zniknęła zieleń, a ściany i sufit pokrywa biały marmur ze złotymi akcentami.

"Odnowiłem łazienkę Lincolna w Białym Domu. Została ona odnowiona w latach 40. XX wieku w stylu art déco z zielonymi kafelkami, co zupełnie nie pasowało do epoki Lincolna. Wykończyłem ją czarno-białym, polerowanym marmurem Statuary. To bardziej odpowiednie dla czasów Abrahama Lincolna i w rzeczywistości mógłby to być marmur, który był tam pierwotnie!" - napisał Trump prezentując obok siebie zdjęć sprzed i po remoncie.

Donald Trump wyburzył fragment Białego Domu. Buduje salę balową

Donald Trump wywołał kontrowersję wyburzając w październiku wschodnie skrzydło Białego Domu. W tym miejscu powstać ma nowa sala balowa o powierzchni 8300 metrów kwadratowych. Budowę wyceniono na 300 milionów dolarów. Koszty mają pokryć prywatni darczyńcy.

Jak wynika z sondażu ABC News/Washington Post/Ipsos, większość Amerykanów sprzeciwia się rozbiórce Białego Domu.

Badanie wykazało, że 56 proc. respondentów nie podoba się ta decyzja, z czego 45 proc. jest jej "zdecydowanie" przeciwnych. Ruch Trumpa popiera 28 proc. ankietowanych, z czego 15 proc. "zdecydowanie" opowiada się za planami prezydenta USA.

Trump już wcześniej krytykował koncepcję swojego poprzednika Harry'ego Trumana, 33. prezydenta Stanów Zjednoczonych, zgodnie z którą przeprojektowano sypialnię Lincolna, łącznie z łazienką. Wówczas amerykański przywódca po raz pierwszy ujawnił, że zamierza odnowić to pomieszczenie.

- To styl, który nie jest dobry. To właściwie art déco, a art déco nie pasuje do roku 1850 i wojen domowych - mówił wówczas Trump.

Truman przebudował pomieszczenie w 1945 roku, wkrótce po przejęciu urzędu prezydenta po Franklinie D. Roosevelcie.

