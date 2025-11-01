Trump z dumą prezentuje zdjęcia. "Odnowiłem łazienkę"

Donald Trump nie tylko przebudowuje wschodnie skrzydło Białego Domu i tworzy w tym miejscu wielką salę balową, ale remontuje też wnętrze swojej siedziby. Prezydent USA zaprezentował, w jaki sposób obecnie prezentuje się jedna z łazienek. "Zupełnie nie pasowała" - ocenił.

Donald Trump pochwalił się remontem łazienki w Białym Domu
W skrócie

  • Donald Trump pochwalił się odnowioną łazienką w sypialni Lincolna w Białym Domu.
  • Prezydent USA uważa, że styl, w jakim obecnie prezentuje się łazienka, bardziej pasuje do czasów Abrahama Lincolna.
  • Prezydent USA wywołał kontrowersję burząc wschodnie skrzydło Białego Domu, gdzie ma powstać nowa sala balowa. Z sondażu wynika, że znaczna część Amerykanów sprzeciwia się przebudowie.
Prezydent USA Donald Trump zaprezentował całkowicie odnowioną łazienkę w sypialni Lincolna w Białym Domu. W ocenie amerykańskiego przywódcy poprzedni wygląd pomieszczenia "nie pasował" do czasów Abrahama Lincolna, 16. prezydenta Stanów Zjednoczonych.

USA: Donald Trump chwali się remontem łazienki w Białym Domu. "Bardziej odpowiednie"

Na zdjęciach, którymi Trump pochwalił się na swoim portalu Truth Social, widać, że po remoncie z łazienki zniknęła zieleń, a ściany i sufit pokrywa biały marmur ze złotymi akcentami.

"Odnowiłem łazienkę Lincolna w Białym Domu. Została ona odnowiona w latach 40. XX wieku w stylu art déco z zielonymi kafelkami, co zupełnie nie pasowało do epoki Lincolna. Wykończyłem ją czarno-białym, polerowanym marmurem Statuary. To bardziej odpowiednie dla czasów Abrahama Lincolna i w rzeczywistości mógłby to być marmur, który był tam pierwotnie!" - napisał Trump prezentując obok siebie zdjęć sprzed i po remoncie.

Nowoczesne wnętrze łazienki z dużym lustrem, podwójną umywalką i minimalistycznym wystrojem po lewej stronie oraz marmurowym prysznicem z półką, rośliną i zawieszonym białym szlafrokiem po prawej stronie.
Donald Trump pochwalił się remontem łazienki w Białym DomurealDonaldTrump/Truth Socialmateriał zewnętrzny

Donald Trump wyburzył fragment Białego Domu. Buduje salę balową

Donald Trump wywołał kontrowersję wyburzając w październiku wschodnie skrzydło Białego Domu. W tym miejscu powstać ma nowa sala balowa o powierzchni 8300 metrów kwadratowych. Budowę wyceniono na 300 milionów dolarów. Koszty mają pokryć prywatni darczyńcy.

Jak wynika z sondażu ABC News/Washington Post/Ipsos, większość Amerykanów sprzeciwia się rozbiórce Białego Domu.

Badanie wykazało, że 56 proc. respondentów nie podoba się ta decyzja, z czego 45 proc. jest jej "zdecydowanie" przeciwnych. Ruch Trumpa popiera 28 proc. ankietowanych, z czego 15 proc. "zdecydowanie" opowiada się za planami prezydenta USA.

    Trump już wcześniej krytykował koncepcję swojego poprzednika Harry'ego Trumana, 33. prezydenta Stanów Zjednoczonych, zgodnie z którą przeprojektowano sypialnię Lincolna, łącznie z łazienką. Wówczas amerykański przywódca po raz pierwszy ujawnił, że zamierza odnowić to pomieszczenie.

    - To styl, który nie jest dobry. To właściwie art déco, a art déco nie pasuje do roku 1850 i wojen domowych - mówił wówczas Trump.

    Truman przebudował pomieszczenie w 1945 roku, wkrótce po przejęciu urzędu prezydenta po Franklinie D. Roosevelcie.

    Źródło: ABC News

