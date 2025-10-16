W skrócie Donald Trump ogłosił budowę łuku triumfalnego w Waszyngtonie z okazji 250. rocznicy niepodległości USA.

Monument, określany jako 'łuk Trumpa', wzbudził kontrowersje z powodu dedykowania go samemu sobie przez prezydenta.

Projekt zakłada lokalizację łuku przy rzece Potomac, naprzeciwko Pomnika Lincolna, a sam łuk przypomina paryski odpowiednik.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Model konstrukcji, podobnej do paryskiego Łuku Triumfalnego, zaprezentowany został w trakcie charytatywnej kolacji, która zorganizowana została w Gabinecie Owalnym.

Jeden z dziennikarzy obecnych na sali zapytał, komu poświęcony będzie monument. Donald Trump wskazał na siebie, co natychmiast zostało podchwycone przez media, które nazwały projekt mianem "łuku Trumpa".

- Będzie naprawdę piękny. Myślę, że będzie fantastyczny - stwierdził amerykański przywódca.

USA. W Waszyngtonie powstanie "łuk Trumpa"

Jak wynika ze zdjęć makiet, które pojawiły się w mediach, łuk triumfalny postawiony zostanie nad rzeką Potomac, naprzeciwko Pomnika Lincolna. Zwrócony będzie w stronę Białego Domu.

O koncepcji budowy monumentu upamiętniającego 250. rocznicę ogłoszenia niepodległości przez Stany Zjednoczone mówiło się już wcześniej. Wówczas o budowie informował architekt Nicolas Leo Charbonneau z pracowni Harrison Design, który we wrześniu udostępnił w mediach społecznościowych wizualizację projektu.

"Łuk Trumpa" to nie pierwszy projekt firmowany przez amerykańskiego prezydenta. Podczas jego kadencji w Ogrodzie Różanym pojawiły się kamienne ławki, we wschodnim skrzydle Białego Domu powstaje sala balowa, która pomieścić ma 900 osób, a w samym Gabinecie Owalnym wprowadzono złote ozdobniki.

Dwa lata rządu Tuska. Bogucki w ''Graffiti'': To różni prezydenta Nawrockiego od premiera, że my będziemy dowozić obietnice Polsat News Polsat News