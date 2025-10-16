"Łuk Trumpa" w Waszyngtonie. Prezydent potwierdza spekulacje

Donald Trump oficjalnie zapowiedział budowę łuku triumfalnego, który stanąć ma w Waszyngtonie. Monument powstanie z okazji 250. rocznicy ogłoszenia niepodległości Stanów Zjednoczonych. Amerykańskie media nadały mu nazwę "Arc de Trump".

Donald Trump pokazał makietę łuku triumfalnego
Donald Trump pokazał makietę łuku triumfalnegoEPA/JIM LO SCALZO / POOLPAP

  • Donald Trump ogłosił budowę łuku triumfalnego w Waszyngtonie z okazji 250. rocznicy niepodległości USA.
  • Monument, określany jako 'łuk Trumpa', wzbudził kontrowersje z powodu dedykowania go samemu sobie przez prezydenta.
  • Projekt zakłada lokalizację łuku przy rzece Potomac, naprzeciwko Pomnika Lincolna, a sam łuk przypomina paryski odpowiednik.
Model konstrukcji, podobnej do paryskiego Łuku Triumfalnego, zaprezentowany został w trakcie charytatywnej kolacji, która zorganizowana została w Gabinecie Owalnym.

Jeden z dziennikarzy obecnych na sali zapytał, komu poświęcony będzie monument. Donald Trump wskazał na siebie, co natychmiast zostało podchwycone przez media, które nazwały projekt mianem "łuku Trumpa".

- Będzie naprawdę piękny. Myślę, że będzie fantastyczny - stwierdził amerykański przywódca.

    USA. W Waszyngtonie powstanie "łuk Trumpa"

    Jak wynika ze zdjęć makiet, które pojawiły się w mediach, łuk triumfalny postawiony zostanie nad rzeką Potomac, naprzeciwko Pomnika Lincolna. Zwrócony będzie w stronę Białego Domu.

    O koncepcji budowy monumentu upamiętniającego 250. rocznicę ogłoszenia niepodległości przez Stany Zjednoczone mówiło się już wcześniej. Wówczas o budowie informował architekt Nicolas Leo Charbonneau z pracowni Harrison Design, który we wrześniu udostępnił w mediach społecznościowych wizualizację projektu.

    "Łuk Trumpa" to nie pierwszy projekt firmowany przez amerykańskiego prezydenta. Podczas jego kadencji w Ogrodzie Różanym pojawiły się kamienne ławki, we wschodnim skrzydle Białego Domu powstaje sala balowa, która pomieścić ma 900 osób, a w samym Gabinecie Owalnym wprowadzono złote ozdobniki.

