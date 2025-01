Pieniądze za powrót do ojczyzny. Chcą pozbyć się imigrantów

Po 900 euro będą otrzymywać od holenderskich władz Syryjczycy, którzy zdecydują się na powrót do ojczyzny. To prawie dwa razy więcej niż zapomogi, na jakie mogą liczyć imigranci z innych państw. Urzędnicy mają także pomagać w organizacji podróży do Damaszku.