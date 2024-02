Paryżanie chcą uciec z miasta. Masowe wyjazdy ze stolicy Francji

- Generalnie wyjeżdżam z Paryża latem, ale w tym roku to szczególnie - mówi Interii Małgorzata, Polka mieszkająca w Paryżu od 40 lat. Widowisko, takie jak Igrzyska, nie przekonuje jej do tego, by została. Wręcz przeciwnie. Boi się chaosu, jaki może być w mieście z powodu napływu turystów, policji, sił porządkowych na rozgrywkach sportowych w centrum stolicy. Władze Francji spodziewają się 15 milionów gości w tym okresie.