Darmowe testy na płodność dla Francuzów powyżej 25. roku życia mają być walką z malejącą liczbą narodzin. W zeszłym roku we Francji na świat przyszło 678 tysięcy dzieci - najmniej od 1945 roku. To szok dla kraju, którego władze na dzietność społeczeństwa dotąd nie narzekały.

- Na pewno ludzie nie mają już trójki, czy czwórki dzieci - mówi Monika Wojciechowska, która od lat mieszka we Francji i prowadzi blog "Paris by Moni". - Taką "dobrą" liczbą, widzianą tu dobrze jest dwójka dzieci - dodaje.

Według statystyk na jedną kobietę przypada 1,6 dziecka . To i tak dobre dane w porównaniu do np. Wielkiej Brytanii , Niemiec , czy Hiszpanii. Nowe dane podsumowujące rok 2023 jeszcze te statystyki obniżą.

Francja. Prezydent Macron próbuje zachęcić rodaków do posiadania dzieci

- Kiedyś to było ok. 180 euro za dziecko, teraz ta pomoc jest zależna od liczby dzieci i zarobków - tłumaczy Katarzyna Bryś, która mieszka w Paryżu od 20 lat, autorka bloga "Paryż moimi oczami".

- Osoby, które nie pracują, mogą dostawać pomoc bezpośrednią np. dofinansowanie do posiłków dla dzieci, do zajęć sportowych, wyjazdów, ale to zależy od tego jakie się płaci podatki. Więc ta pomoc jest, ale ona zależy od zarobków rodziców. Można odliczyć od podatku koszt opiekunki do dziecka, jest dopłata do mieszkania, do biletów miesięcznych, ale nie dla wszystkich, bo są kryteria podatkowe - wyjaśnia Bryś.