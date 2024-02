W niedzielę Paryżanie głosowali w referendum dotyczącym zmiany opłat za parkowanie w stolicy SUV-ów. Z około 1,3 mln uprawnionych, do urn poszło zaledwie 5,68 proc. Wśród nich 54,55 proc. poparło zmianę stawek.

W praktyce oznacza to potrojenie dotychczasowych opłat parkingowych dla aut o masie 1,6 tony lub większej, do kwoty 18 euro za godzinę. Warto jednak dodać, że taka stawka dotyczy tylko stolicy Francji i niektórzy będą z niej zwolnieni.

Znaczne podwyżki opłat parkingowych w Paryżu

Do głosowania przyczyniła się burmistrz Anne Hidalgo, która argumentowała, że SUV-y są niebezpieczne i szkodliwe dla środowiska. Według ekologów tego typu auta zużywają więcej paliwa niż przeciętne samochody, a ich konstrukcja i użytkowanie powodują, że do środowiska przedostaje się więcej szkodliwych spalin. Aby zachęcić do rezygnowania z aut zbudowano także rozległą sieć ścieżek rowerowych.