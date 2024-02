Zabezpieczenie usunięto w ostatnich dniach, co pozwoliło na odsłonięcie nowej iglicy, ozdobionej złotym kogutem i krzyżem. To pierwszy stopień do ujrzenia katedry w całej okazałości po zakończonych pracach konserwatorskich. Mieszkańcy nie kryją swojego zadowolenia z tego drobnego kroku.