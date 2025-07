Zakłócenia kolejowe dotknęły tysiące pasażerów, wpływając również na dojazd do lotniska w Düsseldorfie.

Do zdarzenia, które sparaliżowało w czwartek niemiecką kolej , doszło na jednym z najważniejszych szlaków w Nadrenii Północnej-Westfalii .

Po tym, jak doszło do pożaru w tunelu mieszczącym kable , położonym tuż przy torach, śledztwo w sprawie wszczęła niemiecka służba bezpieczeństwa. Jak czytamy, policja nie wyklucza, iż doszło do sabotażu.

Śledczy wykluczyli przypadkowe przyczyny, które mogły spowodować pożar. Ś ledztwo prowadzone jest "we wszystkich innych kierunkach" .

Utrudnienia na kolei na zachodzie Niemiec odbiły się na rozkładzie jazdy pociągów. Po południu w czwartek informowano, że zakłócenia występują na trasach do Berlina i Frankfurtu , a także w kierunku północnych i południowych Niemiec, jak i Holandii .

Co więcej, z utrudnieniami muszą liczyć się także osoby, które wybierają się na lotnisko w Düsseldorfie. Aby dostać się do portu lotniczego, należy przesiąść się do autobusów zastępczych.