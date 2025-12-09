Na początku grudnia rosyjski Wierchojańsk w Jakucji był najzimniejszą miejscowością na świecie, z mrozem sięgającym -50 stopni Celsjusza - informowali wówczas tamtejsi synoptycy. Teraz w jeszcze niższe temperatury zanotowano w Kraju Krasnojarskim. Możliwe, że na tym nie koniec.

"Epicentrum rosyjskiego zimna" przeniosło się z Jakucji

Rejon ewenkijski "przejął pałeczkę pierwszeństwa jeśli chodzi o pięćdziesięciostopniowe mrozy w Rosji" - ogłosili w poniedziałek synoptycy z serwisu meteorologicznego Gismeteo.

W nocy z 7 na 8 grudnia na stacji meteorologicznej Kerbo w rejonie ewenkijskim w Kraju Krasnojarskim na północy Rosji zanotowano -54 stopnie Celsjusza.

"Epicentrum rosyjskiego zimna przeniosło się z Jakucji do Ewenkii" - napisali synoptycy w komunikacie opublikowanym w poniedziałek.

Obecnie w tej części Rosji utrzymują się bardzo silne mrozy. Tamtejsi specjaliści szacują, że anomalia ujemnej temperatury może tam sięgać 12-16 stopni.

Wiele miejsc nawiedziły śnieżyce. Na nagraniach poniżej widać skutki ataku zimy w Kraju Kamczackim na północno-wschodnich krańcach Rosji:

Możliwe, że w najbliższym czasie mrozy w Kraju Krasnojarskim będą jeszcze silniejsze i nocą eksperci spodziewają się wartości poniżej -55 stopni Celsjusza.

Mający powierzchnię 767 tysięcy kilometrów kwadratowych rejon ewenkijski jest jednym z najrzadziej zaludnionych terenów świata. Na terytorium dwa i pół razy większym od Polski mieszka około 17 tysięcy ludzi.

Zima w północnej Rosji jest obecnie bardzo surowa temperatury na poziomie -40 stopni Celsjusza nie są obecnie niczym wyjątkowym.

Mroźnie jak w Rosji. Cieplej było na Antarktydzie

W poniedziałek 40 stopni mrozu zanotowano w rejonie Jugry na zachodniej Syberii. Z kolei w obwodzie omskim było -37 stopni Celsjusza. Według prognoz w najbliższych dniach w regionie rzeki Ob-Irtysz miejscami będzie od -43 do -38 stopni. Mrozy mają złagodnieć w drugiej połowie tygodnia.

3 grudnia synoptycy informowali o mrozie w Wierchojańsku na poziomie -50 stopni Celsjusza utrzymującym się przez całą dobę. W tym samym czasie na stacji pomiarowej Wostok na Antarktydzie było o 20 stopni cieplej - tam mróz wynosił -30 st. C. Znajdujący się w Jakucji Wierchojańsk określono wówczas mianem najzimniejszego zamieszkałego miejsca na Ziemi.

