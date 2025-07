W Portugali i we Włoszech turyści, którzy zdecydowali się w weekend na podróż samolotem, muszą liczyć się z opóźnieniami lub nawet odwołaniem lotów.

Przerwa potrwa cztery godziny - od 13 do 17, jednak w opinii sektora to wystarczy, by utrudnić funkcjonowanie lotnisk. Strajki mogą dotknąć największe linie lotnicze, takie jak Ryanair, EasyJet, Volotea i Wizz Air.