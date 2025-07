"Uważa się, że ulewne deszcze w miejscu wypadku spowodowały przepełnienie szybu kanalizacyjnego" - poinformowali we wspólnym oświadczeniu policja z Ulm i prokuratura z Ravensburga .

"Woda doprowadziła do osunięcia się ziemi z nasypu przy torach, co z kolei doprowadziło do wykolejenia" - dodano w komunikacie.