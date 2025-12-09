W skrócie Sąd Okręgowy w Gdańsku utrzymał wyrok 15 lat więzienia dla Krystiana W. oraz sześciu lat pozbawienia wolności dla Marcina T.

Apelacje obrońców wobec głównych oskarżonych zostały odrzucone, ale wobec dwóch innych częściowo uwzględniono odwołania i złagodzono kary.

Wyrok gdańskiego sądu jest prawomocny.

Rzecznik prasowy ds. karnych Sądu Okręgowego w Gdańsku Mariusz Kaźmierczak poinformował, że we wtorek przed Sądem Okręgowym w Gdańsku zapadł wyrok w sprawie przeciwko Krystianowi W. ps. Krystek oraz czterem innym osobom.

Z uwagi na charakter sprawy proces toczył się za zamkniętymi drzwiami. Mężczyzna określany jako "łowca nastolatek", został skazany m.in. za przestępstwa seksualne wobec nastoletnich dziewcząt.

Jak podał sędzia Kaźmierczak, Sąd Okręgowy w Gdańsku nie uwzględnił apelacji wniesionych na rzecz oskarżonych Krystiana W. oraz Marcina T. i utrzymał w mocy wyrok co do tych osób.

- Sąd nie uwzględnił żadnego z zarzutów podniesionych w apelacjach, uznając wyrok Sądu Rejonowego odnośnie tych oskarżonych za słuszny i prawidłowy - przekazał sędzia Kaźmierczak.

W I instancji Krystian W. został skazany na 15 lat więzienia przez sąd w Wejherowie, a Marcin T. - były szef Zatoki Sztuki w Sopocie - usłyszał wyrok sześciu lat pozbawienia wolności.

Krystianowi W. zarzucono popełnienie 65 przestępstw na szkodę 35 pokrzywdzonych oraz na szkodę banku, Skarbu Państwa i towarzystw ubezpieczeniowych.

Jak podał sędzia Kaźmierczak, wobec dwóch pozostałych oskarżonych Sąd Okręgowy w Gdańsku uwzględnił częściowo apelacje obrońców w tym zakresie, że złagodził orzeczone wobec nich kary pozbawienia wolności oraz zawiesił warunkowo ich wykonanie.

Pokrzywdzone zostały co najmniej 33 kobiety, z czego większość nie była pełnoletnia, a pięć nie miało ukończonych nawet 15 lat.

Krystian W. na etapie śledztwa nie przyznawał się do popełnienia zarzuconych mu przestępstw.

Sprawę łowcy nastolatek media opisywały od 2015 roku. Po śmierci 14-letniej Anaid pojawiły się publikacje, które wskazywały, że dziewczynę przed śmiercią wykorzystano.

Dziennikarskie śledztwo w sprawie śmierci nastolatki odkryło inne poszkodowane nastolatki i młode kobiety. Wówczas połączono też działalność "łowcy nastolatek" z sopocką Zatoką Sztuki, gdzie "Krystek" dorabiał.

Wtorkowy wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku oznacza, że wyrok Sądu Rejonowego w Wejherowie jest prawomocny i podlega wykonaniu.

Strony nie zgadzające się z orzeczeniem sądu odwoławczego mogą wywieść od niego kasację do Sądu Najwyższego.

