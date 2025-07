Do zdarzenia doszło w miniony czwartek na lotnisku w hiszpańskiej Walencji , gdzie grupa dzieci w wieku 10-15 lat wracała z żydowskich kolonii do Francji . Z relacji naocznych świadków oraz doniesień żydowskich mediów wynika, że podczas oczekiwania na start samolotu linii Vueling młodzież zaczęła śpiewać hebrajskie piosenki. Załoga poprosiła ich o zaprzestanie, jednak sytuacja szybko się zaostrzyła, gdy na miejsce wezwano policję.

21-letnia kierowniczka kolonii obozu została zatrzymana przez policję po tym, jak próbowała interweniować, gdy mundurowi kazali dzieciom odłożyć telefony na ziemię - prawdopodobnie, by uniemożliwić im nagrywanie całego zajścia. Instruktorka została skuta kajdankami i wyprowadzona z samolotu, a następnie zwolniona po podpisaniu zobowiązania do zachowania poufności.

Incydent wzbudził oburzenie zarówno rodziców, jak i przedstawicieli społeczności żydowskiej na całym świecie. - Dzieci są straumatyzowane. To wygląda jak scena z innej epoki. Zostali zaatakowani tylko za to, że wyrażali swoją kulturę - przyznała Karine Lamy, matka jednego z uczestników wyjazdu. Jak podkreśliła, był to "antysemicki akt przeciwko dzieciom, które nic nie zrobiły".