W skrócie Komisja Europejska nałożyła na platformę X Elona Muska karę w wysokości 120 milionów euro, zarzucając naruszenie unijnych przepisów.

Donald Trump skrytykował decyzję KE, ostrzegając, że Europa zmierza w złym kierunku i musi być bardzo ostrożna.

Elon Musk w odpowiedzi na karę wezwał do zniesienia UE, a Radosław Sikorski ripostował jego słowa, nawiązując do kontrowersyjnego gestu Muska.

Komisja Europejska nałożyła na platformę X, należącą do Elona Muska, karę w wysokości 120 milionów euro. Jej zdaniem serwis społecznościowy naruszył unijne przepisy. W odpowiedzi Musk stwierdził, że to próba cenzury.

W poniedziałek do sprawy odniósł się także prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump.

KE nałożyła karę na platformę Muska. Trump: Europa zmierza w złym kierunku

Zdaniem amerykańskiego przywódcy, którego słowa przytacza agencja Reutera, ruch Komisji Europejskiej o nałożeniu na platformę X kary pieniężnej to "okropna decyzja".

- Europa zmierza w złym kierunku, to bardzo złe dla ludzi - stwierdził Donald Trump podczas spotkania z dziennikarzami w Białym Domu. Jednocześnie dodał, że spodziewa się otrzymać pełny raport na temat grzywny nałożonej przez unijnych regulatorów ds. technologii.

- Robią dużo rzeczy. Chcemy, by Europa pozostała Europą (...). Nie chcemy, by Europa się tak bardzo zmieniała - dodał.

Republikanin nadmienił też, że "nie rozumie, jak mogli (KE - red.) to zrobić". - Europa musi być bardzo ostrożna - podkreślił. Ponadto Trump zaznaczył, że Elon Musk nie kontaktował się z nim w sprawie pomocy.

Musk krytykuje Europę. Sikorski odpowiada krótko: Leć na Marsa

W serii wpisów, jakie pojawiły się w mediach społecznościowych, właściciel platformy X stwierdził, że "Unia Europejska powinna zostać zniesiona, a suwerenność przywrócona poszczególnym krajom". "Ile czasu minie, zanim UE przestanie istnieć?" - pytał Musk.

Na stanowisko amerykańskiego miliardera zareagował minister spraw zagranicznych Polski Radosław Sikorski.

"Leć na Marsa. Nie ma tam cenzury nazistowskich salutów" - stwierdził krótko wicepremier. W tych słowach nawiązał on do kontrowersyjnego gestu, który na początku tego roku publicznie wykonał Elon Musk. Był on interpretowany jako salut rzymski.

