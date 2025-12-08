Trump reaguje na karę nałożoną przez KE. "Europa musi być bardzo ostrożna"
Europa zmierza w złym kierunku - stwierdził Donald Trump, reagując na wysoką karę pieniężną, jaką Komisja Europejska nałożyła na platformę X Elona Muska. Prezydent USA dodał też, że Stary Kontynent "musi być bardzo ostrożny".
W skrócie
- Komisja Europejska nałożyła na platformę X Elona Muska karę w wysokości 120 milionów euro, zarzucając naruszenie unijnych przepisów.
- Donald Trump skrytykował decyzję KE, ostrzegając, że Europa zmierza w złym kierunku i musi być bardzo ostrożna.
- Elon Musk w odpowiedzi na karę wezwał do zniesienia UE, a Radosław Sikorski ripostował jego słowa, nawiązując do kontrowersyjnego gestu Muska.
Komisja Europejska nałożyła na platformę X, należącą do Elona Muska, karę w wysokości 120 milionów euro. Jej zdaniem serwis społecznościowy naruszył unijne przepisy. W odpowiedzi Musk stwierdził, że to próba cenzury.
W poniedziałek do sprawy odniósł się także prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump.
KE nałożyła karę na platformę Muska. Trump: Europa zmierza w złym kierunku
Zdaniem amerykańskiego przywódcy, którego słowa przytacza agencja Reutera, ruch Komisji Europejskiej o nałożeniu na platformę X kary pieniężnej to "okropna decyzja".
- Europa zmierza w złym kierunku, to bardzo złe dla ludzi - stwierdził Donald Trump podczas spotkania z dziennikarzami w Białym Domu. Jednocześnie dodał, że spodziewa się otrzymać pełny raport na temat grzywny nałożonej przez unijnych regulatorów ds. technologii.
- Robią dużo rzeczy. Chcemy, by Europa pozostała Europą (...). Nie chcemy, by Europa się tak bardzo zmieniała - dodał.
Republikanin nadmienił też, że "nie rozumie, jak mogli (KE - red.) to zrobić". - Europa musi być bardzo ostrożna - podkreślił. Ponadto Trump zaznaczył, że Elon Musk nie kontaktował się z nim w sprawie pomocy.
Musk krytykuje Europę. Sikorski odpowiada krótko: Leć na Marsa
W serii wpisów, jakie pojawiły się w mediach społecznościowych, właściciel platformy X stwierdził, że "Unia Europejska powinna zostać zniesiona, a suwerenność przywrócona poszczególnym krajom". "Ile czasu minie, zanim UE przestanie istnieć?" - pytał Musk.
Na stanowisko amerykańskiego miliardera zareagował minister spraw zagranicznych Polski Radosław Sikorski.
"Leć na Marsa. Nie ma tam cenzury nazistowskich salutów" - stwierdził krótko wicepremier. W tych słowach nawiązał on do kontrowersyjnego gestu, który na początku tego roku publicznie wykonał Elon Musk. Był on interpretowany jako salut rzymski.
Źródła: Reuters, Interia