Papież Franciszek o uchodźcach: Uczyńmy ich historie naszymi

- Wszyscy jesteśmy wezwani do tego, by przyjmować, promować, towarzyszyć i integrować tych, którzy pukają do naszych drzwi. Modlę się o to, aby państwa działały na rzecz tego, by zapewnić uchodźcom ludzkie warunki i ułatwić procesy integracji - mówił.