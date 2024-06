Jak Polacy patrzą na ukraińskich uchodźców? Zmiany są widoczne

Według badania przeprowadzonego pod kierownictwem dr. Roberta Staniszewskiego z Uniwersytetu Warszawskiego i Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie , " topnieje pozytywne nastawienie Polaków do okazywanej im pomocy i do nich samych" - podaje "Rzeczpospolita".

Spada przychylność względem ukraińskich uchodźców

"To, co nas naprawdę zaskoczyło w tym badaniu, to znaczący spadek we wszystkich kwestiach, poza szkołą dla dzieci z Ukrainy, który jest niezmiennie wysoki. Możliwość chodzenia do szkoły popiera 82 proc. badanych" - powiedział "Rz" dr Staniszewski. Jednocześnie badani są przeciw ukraińskiej podstawie programowej. Na pytanie "Jakiej podstawy programowej powinny uczyć się dzieci uchodźców z Ukrainy, które są przyjmowane do polskich szkół?" połowa uznała, że polskiej, 40 proc. opowiedziało się za nową - opartą na ustaleniach pomiędzy Polską a Ukrainą.