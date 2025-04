Jak podkreśla sondażownia, to pierwszy taki w przypadek w 2025 roku w badaniach preferencji partyjnych tej pracowni.

Gdyby w niedzielę odbywały się wybory parlamentarne na Prawo i Sprawiedliwość swój głos chciałoby oddać 29,6 proc. wyborców . To o 0,8 pkt proc. więcej niż w badaniu z początku kwietnia tego roku.

Z kolei Koalicja Obywatelska cieszyłaby się poparciem 28,6 proc . ankietowanych. I tu mamy do czynienia z potężnym spadkiem notowań - aż o 6,3 pkt proc. mniej niż we wcześniejszym sondażu.

W Sejmie znalazłyby się także: Trzecia Droga z poparciem 8,1 proc. (wzrost o 1,2 pkt proc.) i Lewica - na którą głos oddałoby 7,9 proc. badanych (wzrost o 2,9 pkt proc.). Do Sejmu nie dostałoby się z kolei ugrupowanie Adriana Zandberga - partia Razem - na którą swój głos chciałoby oddać 3,5 proc. wyborców (wzrost o 3 pkt proc.).

- Generalnie widać, że jak Rafał Trzaskowski zaczyna tracić i Karol Nawrocki zmniejsza do niego dystans, to pociąga to również za sobą notowania Platformy Obywatelskiej - tłumaczy ekspert.