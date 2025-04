Interia współpracuje z czołowymi redakcjami na świecie. W naszym cotygodniowym, piąt kowym cyklu "Interia Bliżej Świata" publikujemy najciekawsze teksty najważniejszych zagranicznych mediów. Deutsche Welle to niemiecki nadawca publiczny funkcjonujący od 1953 r. Ze stacji radiowej DW z czasem przeobraziło się w medialny konglomerat obejmujący telewizję i portal internetowy.

Sean Barbabella podał również, że Trump śpiewająco przeszedł test funkcji poznawczych (30 na 30 punktów!) i że jego doskonała kondycja wynika również z jego "aktywnego stylu życia"; w końcu Trump wygrał już wiele turniejów golfowych. Trudno znaleźć takie informacje o niemieckim kanclerzu Olafie Scholzu i to nie tylko dlatego, że nie jest znany z gry w golfa. W Niemczech opinia publiczna nie wie prawie nic o zdrowiu szefa rządu .

Na potrzeby tego tekstu DW chciała dowiedzieć się od biura prasowego niemieckiego rządu, który lekarz opiekuje się kanclerzem, dlaczego jest tak mało publicznych informacji na temat jego zdrowia i gdzie leczyli się poprzedni szefowie rządu. Nie pytaliśmy o wrażliwe informacje, takie jak to, czy Scholz nadal ma wyrostek robaczkowy lub jak wysokie jest jego ciśnienie krwi. Mimo to otrzymaliśmy odpowiedź: "Prosimy o zrozumienie, że z zasady nie wypowiadamy się nt. opieki medycznej kanclerza".

Ponieważ żadne oficjalne informacje na ten temat nie są dostępne, możemy jedynie spekulować. Jednym z powodów tego stanu rzeczy może być zaufanie do solidnego publicznego systemu opieki zdrowotnej w Niemczech . Innym wyjaśnieniem wyraźnej różnicy między opieką medyczną szefów rządów USA i Niemiec może być ich odmienna pozycja w aparacie władzy.

- Choroba kanclerza nie miałaby w zasadzie poważnych konsekwencji, ponieważ Niemcy nie są demokracją prezydencką : gabinet nadal by się spotykał i podejmował decyzje - wyjaśnił.

To, że Niemcy mają niewiele informacji na temat zdrowia swoich szefów rządu, może również wynikać z kultury. O ile nie ma oczywistego powodu do niepokoju, niewielu reporterów wpadłoby na pomysł zapytania o tętno kanclerza lub przyjmowane przez niego leki. W Niemczech prywatność ceniona jest bardziej niż cokolwiek innego i dotyczy to również kanclerzy.