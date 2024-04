Nowy sojusznik Putina. Chcą dołączyć do wspólnej inicjatywy

Republika Kolumbii jest zainteresowana przystąpieniem do BRICS w charakterze pełnoprawnego członka - stwierdzono we wspólnym oświadczeniu, które opublikowane zostało po spotkaniu prezydenta Gustavo Petro z brazylijskim odpowiednikiem Inacio Lulą da Silvą. W przypadku zatwierdzenia kandydatury, byłby to dziesiąty kraj w ważnym dla Rosji sojuszu.