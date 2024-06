Nowy plan Orbana. Może połączyć siły z PiS

Parlament Europejski. Fidesz pracuje nad nową frakcją. W planach sojusz z PiS

Portal Politico informował w czwartek, że do nowej frakcji może dołączyć też Prawo i Sprawiedliwość. Były premier Mateusz Morawiecki stwierdził, że prawdopodobieństwo takiego scenariusza wynosi 50 proc. Zaznaczył też, że słowacki Smer-SSD nie bierze udziału w rozmowach.

Obecnie europosłowie PiS należą do grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów (EKR), która po wyborach stała się trzecią siłą w PE. Po dołączeniu do niej europosłów rumuńskiej nacjonalistycznej i antywęgierskiej partii AUR posłowie Fideszu wykluczyli wstąpienie do EKR.