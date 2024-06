Orban krytykuje dwa polskie ugrupowania. "Są prowojenne"

Premier Węgier Viktor Orban powiedział, że wyniku wyborów do Parlamentu Europejskiego w Europie umocniły się siły propokojowe. - To jest to, nad czym pracowałem przez ostatnie kilka miesięcy - stwierdził. Dodał jednak, że dwa ugrupowania, które zdobyły najwyższe wyniki - Koalicja Obywatelska oraz Prawo i Sprawiedliwość - to partie prowojenne.