Nowy plan Donalda Trumpa. Chce zaprowadzić pokój w kolejnym regionie

Wobec niepowodzenia działań w Ukrainie oraz Strefie Gazy Donald Trump chce doprowadzić do końca wojny domowej w Sudanie - donoszą media. Stany Zjednoczone zwołały szczyt z przedstawicielami trzech państw, na którym ma dojść do wypracowania wspólnego stanowiska. Konflikt w afrykańskim kraju doprowadził do śmierci ponad 20 tys. ludzi.