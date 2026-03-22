Idzie załamanie pogody. Gwałtowny zwrot na początek wiosny

Aleksandra Czurczak

Nadchodzący tydzień przyniesie wyraźną zmianę w pogodzie. Mimo astronomicznej wiosny czeka nas ochłodzenie oraz intensywne opady deszczu. Lokalnie pojawić może się jeszcze śnieg. Największe zmiany nadejdą w czwartek - wtedy odczujemy wyraźne ochłodzenie, a temperatury w wielu miejscach spadną nocą poniżej zera.

Idzie załamanie pogody. Intensywne opady deszczu i spadek temperatur na horyzoncie

W skrócie

  • Poniedziałek i wtorek upłyną pod znakiem umiarkowanych temperatur oraz przelotnych opadów głównie na północy, zachodzie i lokalnie na południu.
  • Od środy nastąpi ochłodzenie, wzrośnie zachmurzenie i pojawią się częstsze opady deszczu, a na południu także deszczu ze śniegiem i śniegu.
  • Od czwartku prognozowane są spadki temperatury. Możliwe także nocne przymrozki i silniejszy wiatr.
Poniedziałek i wtorek upłyną pod znakiem umiarkowanych temperatur i dość pogodnej aury. Zachmurzenie będzie zmienne, a przelotne opady pojawią się jedynie miejscami - głównie na północy, zachodzie oraz lokalnie na południu.

Termometry pokażą przeważnie od 11 do 16 stopni Celsjusza, choć chłodniej będzie nad morzem i w rejonach podgórskich. Noce pozostaną zimne - lokalnie możliwe są spadki temperatury poniżej 0 stopni C.

Wiosna, ale w pogodzie zmiany. Od środy więcej chmur i opadów

Zwrot nastąpi w środę, kiedy od zachodu nad Polskę zacznie nasuwać się strefa opadów. Deszcz obejmie stopniowo większość kraju, a na południu pojawić może się lokalnie także deszcz ze śniegiem i śnieg. Zachmurzenie będzie przeważnie duże.

Mapa prognozy opadów atmosferycznych dla Polski na dziewięć kolejnych dni według modelu ECMWF, z oznaczeniami milimetrów opadu na mapie kraju na każdy dzień; wyraźnie widoczne wzrosty opadów w środkowej i południowej Polsce w drugiej połowie prognozowa...
Dodatkowo od czwartku odczujemy zdecydowany spadek temperatury.

W niektórych rejonach na termometrach pojawią się wartości kilka stopni poniżej 0. Jak wcześniej w najcieplejszych momentach dnia mowa była o 13-15 stopniach C, tak od czwartku zrobi się wyraźnie chłodniej.

Nadal będą występować opady deszczu, a na południu i w górach także śniegu - wynika z prognoz IMGW.

Mapa Polski z prognozą minimalnych temperatur powietrza na kolejne dziewięć dni marca, przedstawiająca wartości temperatur w stopniach Celsjusza na tle poszczególnych województw; dominują odczyty minimalne w zakresie od -3°C do +5°C, oznaczone w różnyc...
Mapa prognozowanych maksymalnych temperatur powietrza w Polsce na kolejne dni, z wartościami od 8°C do 17°C, pokazująca stopniowy wzrost temperatury w większości regionów oraz wyraźną różnicę pomiędzy północną a południową częścią kraju.
Prognoza pogody. Przymrozki i zimniejsze noce

Wraz z ochłodzeniem wrócą nocne przymrozki. Temperatury mogą spadać nawet do -5 stopni Celsjusza, szczególnie na północy i zachodzie oraz w rejonach podgórskich. Lokalnie przy gruncie będzie jeszcze chłodniej.

Piątek, sobota i niedziela będą pochmurne i miejscami deszczowe. Na południu nadal możliwe będą opady mieszane, a w górach śnieg. Temperatury nieco wzrosną, ale wciąż będą umiarkowane - najczęściej od 7 do 15 stopni. Dodatkowo da się odczuć silniejszy wiatr, szczególnie na południu i w pasie północnym.

