W skrócie Poniedziałek i wtorek upłyną pod znakiem umiarkowanych temperatur oraz przelotnych opadów głównie na północy, zachodzie i lokalnie na południu.

Od środy nastąpi ochłodzenie, wzrośnie zachmurzenie i pojawią się częstsze opady deszczu, a na południu także deszczu ze śniegiem i śniegu.

Od czwartku prognozowane są spadki temperatury. Możliwe także nocne przymrozki i silniejszy wiatr.

Poniedziałek i wtorek upłyną pod znakiem umiarkowanych temperatur i dość pogodnej aury. Zachmurzenie będzie zmienne, a przelotne opady pojawią się jedynie miejscami - głównie na północy, zachodzie oraz lokalnie na południu.

Termometry pokażą przeważnie od 11 do 16 stopni Celsjusza, choć chłodniej będzie nad morzem i w rejonach podgórskich. Noce pozostaną zimne - lokalnie możliwe są spadki temperatury poniżej 0 stopni C.

Wiosna, ale w pogodzie zmiany. Od środy więcej chmur i opadów

Zwrot nastąpi w środę, kiedy od zachodu nad Polskę zacznie nasuwać się strefa opadów. Deszcz obejmie stopniowo większość kraju, a na południu pojawić może się lokalnie także deszcz ze śniegiem i śnieg. Zachmurzenie będzie przeważnie duże.

Dodatkowo od czwartku odczujemy zdecydowany spadek temperatury.

W niektórych rejonach na termometrach pojawią się wartości kilka stopni poniżej 0. Jak wcześniej w najcieplejszych momentach dnia mowa była o 13-15 stopniach C, tak od czwartku zrobi się wyraźnie chłodniej.

Nadal będą występować opady deszczu, a na południu i w górach także śniegu - wynika z prognoz IMGW.

Prognoza pogody. Przymrozki i zimniejsze noce

Wraz z ochłodzeniem wrócą nocne przymrozki. Temperatury mogą spadać nawet do -5 stopni Celsjusza, szczególnie na północy i zachodzie oraz w rejonach podgórskich. Lokalnie przy gruncie będzie jeszcze chłodniej.

Piątek, sobota i niedziela będą pochmurne i miejscami deszczowe. Na południu nadal możliwe będą opady mieszane, a w górach śnieg. Temperatury nieco wzrosną, ale wciąż będą umiarkowane - najczęściej od 7 do 15 stopni. Dodatkowo da się odczuć silniejszy wiatr, szczególnie na południu i w pasie północnym.

