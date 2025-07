Donald Trump zasugerował, że Ukraińcy z tymczasowym statusem chronionym (TPS) mogą pozostać w USA do końca wojny z Rosją.

Donald Trump odniósł się do sprawy podczas rozmowy z dziennikarzami w Białym Domu, po powrocie z wyjazdu do Szkocji. Pytany, czy pozwoli ukraińskim uchodźcom pozostać w kraju do zakończenia wojny, odparł, że "myśli że tak zrobi".