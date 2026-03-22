Szijjarto kontra Tusk i Sikorski. W tle doniesienia mediów w sprawie UE i Rosji

Aleksandra Czurczak

"Zamiast szerzyć kłamstwa i fake newsy, przyjedź do Budapesztu wesprzeć opozycję!" - napisał szef MSZ Węgier Peter Szijjarto, zawracając się do Donalda Tuska. To odpowiedź na wpisy polskiego premiera i szefa MSZ Radosława Sikorskiego, którzy skomentowali doniesienia "Washington Post". Dziennik ujawnił, że Szijjarto miał zdawać Rosjanom relacje ze spotkań na forum UE.

Peter Szijjarto, Donald Tusk i Radosław Sikorski na tle Budapesztu
Szijjarto zarzucił Tuskowi i Sikorskiemu "szerzenie kłamstw"

W skrócie

  • Premier Donald Tusk i szef MSZ Radosław Sikorski skomentowali w mediach społecznościowych doniesienia 'Washington Post' o przekazywaniu przez Petera Szijjarto Moskwie informacji ze spotkań UE.
  • Peter Szijjarto odpowiedział Tuskowi i Sikorskiemu, zarzucając im szerzenie kłamstw i wspieranie węgierskiej opozycji.
  • Prezydent Karol Nawrocki odwiedzi Budapeszt na spotkanie z premierem Orbanem oraz weźmie udział w obchodach Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej.
Premier Tusk opublikował w niedzielę na X post, w którym skomentował doniesienia amerykańskiego dziennika "Washington Post" o przekazywaniu Moskwie przez szefa MSZ Węgier Petera Szijjarto informacji ze spotkań na forum Unii Europejskiej.

"Wiadomość, że ludzie Orbana informują Moskwę o posiedzeniach Rady UE ze szczegółami, nie powinna nikogo dziwić. Od dawna mamy co do tego podejrzenia. To jeden z powodów, dla których zabieram głos tylko wtedy, gdy jest to absolutnie konieczne i mówię tylko tyle, ile potrzeba" - napisał.

    W odpowiedzi na ten wpis Szijjarto zachęcał Tuska do przyjazdu do Budapesztu. "Zamiast szerzyć kłamstwa i fake newsy, przyjedź do Budapesztu wesprzeć opozycję! Ostatnio pomogło... nam (Fideszowi - red.)" - napisał.

    Amerykański dziennik przekazał, że Peter Szijjarto regularnie dzwonił w przerwach między spotkaniami na forum Unii Europejskiej, aby przekazywać swojemu rosyjskiemu odpowiednikowi Siergiejowi Ławrowowi relacje na żywo z prowadzonych rozmów.

    Peter Szijjarto odpowiada Radosławowi Sikorskiemu i Donaldowi Tuskowi

    Głos w tej sprawie zabrał również szef polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. "To by wiele wyjaśniło, Peter" - napisał w niedzielę na platformie X Radosław Sikorski, zamieszczając jednocześnie pod tym zdaniem link do informacji "The Washington Post".

    Odpowiedział mu Szijjarto: "Fake news, jak zawsze. Kłamiecie, żeby wesprzeć partię TISZA (lidera węgierskiej opozycji Petera Magyara - red.) i stworzyć na Węgrzech marionetkowy rząd prowojenny. Nie uda wam się!".

    W sobotę Szijjarto skomentował też wpis, w którym premier Tusk skrytykował podróż prezydenta Karola Nawrockiego do Budapesztu. Szef węgierskiego MSZ napisał, że polski premier powinien odwiedzić Węgry przed nadchodzącymi wyborami.

      "Powinieneś przyjechać do Budapesztu przed 12 kwietnia! Cztery lata temu byłeś gwiazdą wiecu opozycji, po którym wygraliśmy wybory z przewagą 20 pkt proc.. Pomyśl o tym, Budapeszt to wspaniałe miejsce!" - napisał Szijjarto.

      Węgry. Karol Nawrocki wybiera się do Budapesztu

      W najbliższy poniedziałek do Budapesztu przyjedzie prezydent Polski Karol Nawrocki, by spotkać się z premierem Orbanem - poinformował w sobotę szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz. Tego samego dnia obchodzony jest Dzień Przyjaźni Polsko-Węgierskiej, którego oficjalne obchody z udziałem prezydentów Nawrockiego i Tamasa Sulyoka z Węgier odbędą się w Przemyślu. Po nich prezydent Polski ma się udać na spotkanie z węgierskim premierem.

      Wybory na Węgrzech odbędą się 12 kwietnia. Opozycyjna partia TISZA Petera Magyara prowadzi z Fideszem premiera Orbana w większości niezależnych sondaży - w lutowym badaniu firmy Median partia ta uzyskała 20 pkt proc. przewagi wśród zdecydowanych wyborców.

      Orban uzyskał dotąd poparcie m.in. prezydenta USA Donalda Trumpa, a Szijjarto poinformował w piątek, że przed wyborami na Węgry przyjedzie też wiceprezydent USA J.D. Vance.

