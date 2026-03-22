Bliski Wschód
Potężne uderzenie Izraela w Hezbollah. "Wstęp do inwazji lądowej"

Dorota Hilger

Izrael zaatakował kluczowy most na rzece Litani w Libanie, łączący południe z resztą kraju. Izraelskie wojsko otrzymało rozkaz zniszczenia wszystkich przepraw, które służą Hezbollahowi do transportu broni. Te ataki stanowią niebezpieczną eskalację i rażące naruszenie naszej suwerenności (...). Stanowią wstęp do inwazji lądowej -stwierdził prezydent Libanu.

Izrael nasila ataki na Hezbollah w Libanie. "Wstęp do inwazji"

W skrócie

  • Izrael zniszczył główny most w Libanie oraz kolejne przeprawy na rzece Litani, by uniemożliwić transport broni przez Hezbollah.
  • Izraelska armia przeprowadziła udany atak na przejście graniczne na libańskiej autostradzie nadmorskiej, istotnej dla komunikacji w kraju.
  • Prezydent Libanu Joseph Aoun potępił działania Izraela i uznał je za "wstęp do inwazji lądowej".
Izrael uderzył w niedzielę w główny most w Libanie, kluczowy dla komunikacji między południem a resztą kraju. To kolejna przeprawa zniszczona w ramach izraelskich ataków - w ciągu ostatnich 10 dni ofiarą pocisków padły trzy konstrukcje.

Israel Katz, szef Ministerstwa Obrony Izraela, poinformował bezpośrednio po ataku, że armia otrzymała rozkaz zniszczenia wszystkich przepraw na położonej w południowej części Libanu rzece Litani, które "są wykorzystywane do działalności terrorystycznej".

Bliski Wschód. Izrael nasila uderzenia w Libanie

W ten sposób Izrael chce uniemożliwić bojownikom Hezbollahu transport broni. Katz poinformował także, że wojsku wydano rozkaz przyśpieszenia procesu wyburzania domów Libańczyków w "wioskach na linii frontu", który ma zneutralizować zagrożenie dla społeczności izraelskiej.

Również w niedzielę izraelska armia przeprowadziła udany atak na przejście graniczne na libańskiej autostradzie nadmorskiej, która stanowiła jedną z głównych tras łączących południowy i centralny Liban.

Zobacz również:

Zniszczony przez Izrael most w Libanie
Bliski Wschód

Izrael idzie o krok dalej. Pierwszy taki atak w Libanie. "To początek"

Paulina Eliza Godlewska
Paulina Eliza Godlewska

    Ramzi Kaiss, badacz z Human Rights Watch, podkreślił w rozmowie z agencją Reutera, że jeżeli izraelskim wojskowym uda się zniszczyć wszystkie mosty, "straty wśród ludności cywilnej będą ogromne".

    - Dojdzie do katastrofy humanitarnej, bo ludzie mieszkający na południu nie będą mieli dostępu do żywności, leków i możliwości zaspokojenia swoich podstawowych potrzeb - ostrzegł.

    Izraelskie uderzenia na kluczowe dla Libanu mosty spotkały się ze zdecydowanym potępieniem prezydenta tego kraju, Josepha Aouna.

    - Te ataki stanowią niebezpieczną eskalację i rażące naruszenie suwerenności Libanu. W naszych oczach stanowią wstęp do inwazji lądowej - powiedział. W ocenie libańskiego polityka działania Izraela oznaczają próbę stworzenia strefy buforowej na granicy.

    Do zaostrzenia konfliktu na tym kierunku doszło, gdy Hezbollah - radykalna militarna organizacja działająca w Libanie - zaatakował Izrael w odwecie za uderzenia w Iranie.

    Izrael odpowiedział masowymi nalotami na różne części Libanu. Deklarowanym celem operacji jest całkowite zniszczenie Hezbollahu. Rząd w Bejrucie zakazał w marcu Hezbollahowi prowadzenia działań zbrojnych, jednak organizacja odmówiła złożenia broni.

    Źródła: AFP, Reuters

    Zobacz również:

    Iran. Hezbollah zaatakował Izrael. Celem baza niedaleko Tel Awiwu
    Bliski Wschód

    Sojusznicy Iranu zaatakowali Izrael. Zapowiadali odwet

    Dorota Hilger
    Dorota Hilger
