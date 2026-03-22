Obecna sytuacja naBliskim Wschodzie spowodowała, że ruch turystyczny w tamtym rejonie praktycznie zamarł. MSZ stanowczo odradza podróże do ZEA, Jordanii czy Egiptu, a linie lotnicze zawiesiły połączenia do tych kierunków. Na szczęście w poszukiwaniu bezpiecznego i udanego wypoczynku nie musimy lecieć na inny kontynent.

Oto propozycje wielkanocnych kierunków, które spełnią oczekiwania niejednego podróżnika.

Wielkanoc 2026 na Malcie

JeśliMalta to najlepiej wiosną. Budząca się do życia przyroda idealnie współgra tutaj z ideą Wielkiej Nocy. Wraz z nadejściem kwietnia, swoje pąki rozwijają jaśminy, a w powietrzu unosi się cytrynowy aromat cyprysów. Zieleń kontrastuje tu z błękitem nieba i turkusem morza, a temperatury sięgają nawet 22 stopni Celsjusza.

W takich okolicznościach przyrody aż chce się spacerować. Podczas spaceru warto odwiedzić urokliwe ogrody, m.in. Lower Barrakka w Valletcie, czy megalityczne świątynie wpisane na listę UNESCO, jak np. Ġgantija, której powstanie datuje się na ok. 3600 r. p.n.e.

Malta jest krajem katolickim, który dumnie i uroczyście celebruje tradycje wielkanocne. W Wielki Piątek organizowane są tutaj procesje z figurami pasyjnymi.

Kreta na Wielkanoc 2026

Grecja to zawsze dobry wybór. Zwłaszcza na Wielkanoc i zwłaszcza Kreta - największa wyspa słonecznej Hellady. Można na niej połączyć wypoczynek ze zwiedzaniem. W końcu maleńkie miasteczko Knossos to najważniejsze (po Akropolu) stanowisko archeologiczne w całej Grecji. Znajdujący się w nim pałac to najsłynniejszy zabytek Krety i właśnie od niego i od zanurzenia się w greckich mitach warto zacząć zwiedzanie wyspy.

Przy odrobinie szczęścia i chęci będzie można skorzystać już z morskich kąpieli. Idealnym do tego miejscem jest Elafonissi, czyli plaża z różowym piaskiem. Niemniej urokliwa jest laguna Balos. Jej pudrowy piasek i przejrzysta woda sprawią, że poczujecie się jak na karaibskich wakacjach.

Przemierzając wyspę, koniecznie zajrzyjcie do jej klimatycznych miasteczek, jak Chania (dawna stolica) czy Retimno. Po intensywnym spacerze koniecznie trzeba skosztować wielkanocnych specjałów.

W Wielkanoc na Krecie unosi się zapach pieczonej jagnięciny i koulourakia paschalina, czyli wielkanocnych ciasteczek. Zgodnie z tradycją można je spożywać dopiero po zakończeniu Wielkiego Postu, czyli od Wielkiej Soboty. Warto pamiętać, że Grecy obchodzą Święta Wielkanocne tydzień później.

Wielkanocny Rzym

W naszym zestawieniu nie mogło zabraknąć Rzymu. Na początku kwietnia temperatura w stolicyWłoch oscyluje między 18 a 20 stopniami Celsjusza. To idealne warunki do zwiedzania - od tętniącego życiem centrum, z Placem św. Piotra na czele, po zaciszne i awangardowe Zatybrze.

W tej kolorowej, artystycznej dzielnicy warto zatrzymać się na kawę i celebrować wielkanocny czas. Choć nastrój Wielkiej Nocy czuć najlepiej oczywiście w Watykanie.

W Wielki Piątek, w Koloseum, odbywa się tradycyjna Droga Krzyżowa z udziałem papieża. Miejsce to nie jest przypadkowe - uważa się je za uświęcone krwią pierwszych chrześcijan, którzy zginęli tam jako męczennicy.

Z kolei w Niedzielę Wielkanocną, pielgrzymi i turyści gromadzą się na Placu św. Piotra, aby otrzymać papieskie błogosławieństwo Urbi et Orbi.

Wielkanocna Majorka

Z majestatycznego Rzymu przenosimy się na szaloną, a jednocześnie bezpieczną Majorkę.

W poszukiwaniu pięknych widoków przyjeżdżają tu nie tylko zagraniczni turyści, ale i mieszkańcy innych regionów Hiszpanii. Jej bajeczne plaże i zatoki wręcz zachęcają do leniwego wypoczynku, jednak Wielkanoc na Majorce można spędzić też aktywnie. Górskie miasteczka, w których unosi się zapach pomarańczowych sadów to wymarzony krajobraz na świąteczny spacer.

O zbliżających się Świętach Wielkiej Nocy przypomina tu Feria del Ram - kolorowy jarmark i wesołe miasteczko w jednym. Jest otwierany co roku na Wielkanoc na targowo-eventowym terenie Polígono de Son Fusteret. W Wielkim Tygodniu Hiszpanie, choć na co dzień laiccy, gromadzą się licznie na wieczornych procesjach.

Uczestnicy kroczą w długich szatach i wysokich kapturach (nazareños), niosąc figury Chrystusa i Maki Boskiej. Nastrój procesji jest poważny i podniosły, co podkreśla wydobywająca się z instrumentów dętych powolna, żałobna muzyka.

Gdzie na Wielkanoc 2026? Dubrovnik

Chorwacja to jeden z najchętniej wybieranych wakacyjnych kierunków. Dlatego tym bardziej warto zajrzeć tam na Wielkanoc. Wczesną wiosną jest już ciepło (17 - 20 stopni Celsjusza), a ulice Dubrovnika zalane są jedynie słońcem - nie tłumem turystów.

Tak zwana "Perła Adriatyku" zachwyca średniowiecznym układem miejskim, a jej liczne zabytki zachęcają do nieśpiesznego błądzenia po ciasnych uliczkach. Ze wzgórza Srd widać imponujący Adriatyk i pobliskie wyspy.

Z kolei przechadzając się u jego stóp, nie można przeoczyć Pałacu Rektorów, klasztoru franciszkanów z Muzeum Apteki czy Stradun - głównej, reprezentacyjnej ulicy, łączącej dwie bramy wejściowe do miasta.

W Wielkanoc w Dubrovniku warto spróbować pincy - słodkiego chleba wielkanocnego, często wypiekanego w domach. Podczas świąt w mieście organizowanych jest wiele atrakcji, jak np. sesje świąteczne z zajączkiem wielkanocnym czy malowanie jajek na jarmarku. Chorwaci mają w zwyczaju dawać je w prezencie dla bliskich.

W Wielki Piątek przez miasto przechodzi procesja pasyjna, w której mogą wziąć udział również turyści.

