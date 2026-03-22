Dramatyczna sytuacja na pokładzie samolotu. Kobieta zmarła niedługo po starcie

Aleksandra Czurczak

Podczas lotu z Hongkongu do Londynu na pokładzie samolotu zmarła pasażerka. Według doniesień brytyjskich mediów, ciało kobiety przez kilkanaście godzin pozostawało w części kuchennej maszyny, po tym jak załoga British Airways zdecydowała się kontynuować lot.

Samolot British Airways
Pasażerka zmarła na pokładzie samolotu (zdj. ilustracyjne)

W skrócie

  • Na pokładzie samolotu lecącego z Hongkongu do Londynu zmarła pasażerka.
  • Załoga zdecydowała się kontynuować lot. Podróż z ciałem zmarłej na pokładzie trwała kilkanaście godzin.
  • Po lądowaniu policja prowadziła czynności wyjaśniające. Linie lotnicze złożyły rodzinie zmarłej kondolencje. Podkreślono, że załoga postępowała zgodnie z procedurami.
Do zdarzenia doszło na pokładzie Airbusa A350-1000 wykonującego lot BA32 z Hongkongu do Wielkiej Brytanii.

Jak opisuje "The Sun", kobieta, której wiek określono na ponad 60 lat, zmarła około godziny po starcie. Rodzina miała być wstrząśnięta sytuacją, poruszeni byli też podróżni i załoga.

Według relacji załoga stanęła przed trudną decyzją dotyczącą dalszego przebiegu rejsu. Ostatecznie piloci zdecydowali się kontynuować lot do Londynu.

Zobacz również:

Tragiczny wypadek w szwajcarskich górach. Kolejka liniowa runęła z wysokości
Świat

Wagonik zerwał się i runął na ziemię. Tragedia w szwajcarskich górach

Dawid Szczyrbowski
Dawid Szczyrbowski

    Tragedia na pokładzie samolotu. Kobieta zmarła podczas lotu

    Jak podaje źródło cytowane przez "The Sun", część pasażerów i członków załogi rozważała powrót do Hongkongu. Jednak zgodnie z obowiązującymi procedurami śmierć pasażera nie zawsze jest traktowana jako sytuacja wymagająca natychmiastowego lądowania. W trakcie lotu pojawił się także problem, gdzie umieścić ciało zmarłej. Pojawiła się propozycja przeniesienia go do toalety, jednak zrezygnowano z tego pomysłu.

    Ostatecznie ciało zostało owinięte materiałami i przeniesione do tylnej części samolotu, gdzie zlokalizowane było zaplecze kuchenne.

    Zobacz również:

    Tajlandia. Awaria samolotu w czasie lądowania w Phuket
    Świat

    Akcja służb na lotnisku w turystycznym raju. Na pokładzie 131 pasażerów

    Bartosz Kołodziejczyk
    Bartosz Kołodziejczyk

      Jak wynika z relacji, nie wszyscy członkowie załogi wiedzieli, że w tym miejscu znajduje się podgrzewana podłoga. Pod koniec wielogodzinnego rejsu pasażerowie zaczęli skarżyć się na nieprzyjemny zapach.

      Pasażerka zmarła w trakcie lotu. Policja bada sprawę

      Po wylądowaniu na londyńskim lotnisku służby poprosiły 331 pasażerów o pozostanie na miejscach przez około 45 minut. Policja prowadziła czynności wyjaśniające, a przewoźnik zapewnił wsparcie zarówno załodze, jak i podróżnym. Według doniesień część członków personelu nie wróciła do pracy z powodu przeżytej traumy.

      Linie lotnicze British Airways w oświadczeniu podkreśliły, że wszystko przebiegło zgodnie z procedurami.

      "Nasze myśli są z rodziną i bliskimi zmarłej kobiety" - przekazano. Jak dodano, przewoźnik nie otrzymał formalnych skarg w związku z incydentem.

      Źródło: "The Sun"

      Zobacz również:

      Rakiety nad rajem luksusu
      Świat

      Tego nikt się nie spodziewał. Panika w "luksusowych" krajach

      Tomasz Sajewicz
      Tomasz Sajewicz
