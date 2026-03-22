W skrócie Mohammad Bagher Ghalibaf zapowiedział, że infrastruktura energetyczna państw regionu stanie się uzasadnionym celem, jeśli USA zaatakują irańskie elektrownie.

Nowe groźby w stronę USA sformułował także Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej.

Donald Trump zagroził zniszczeniem irańskich elektrowni, jeśli cieśnina Ormuz nie zostanie otwarta w ciągu 48 godzin.

Cieśniną Ormuz transportowane jest około 20 procent światowego wydobycia ropy oraz 20 procent skroplonego gazu ziemnego.

Przewodniczący irańskiego parlamentu Mohammad Bagher Ghalibaf zapowiedział, że Teheran uzna za uzasadnione cele infrastrukturę energetyczną państw regionu, jeśli Stany Zjednoczone zaatakują irańskie elektrownie - przekazała w niedzielę agencja Reutera.

"Krytyczna infrastruktura energetyczna i rafinerie będą uznane ze uzasadnione cele natychmiast po atakach na irańskie elektrownie i infrastrukturę" - napisał szef irańskiego parlamentu na portalu X, dodając, że obiekty te zostaną "nieodwracalnie zniszczone".

Z kolei Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej przekazał, że jeśli Trump zrealizuje swoje groźby uderzenia w instalacje energetyczne, cieśnina Ormuz zostanie całkowicie zamknięta - opisuje agencja Reutera.

Z oświadczenia Korpusu wynika, że jednocześnie "legalnym" celem Teheranu staną się obiekty energetyczne w krajach, w których znajdują się amerykańskie bazy. Iran grozi też odwetem na firmy z udziałami amerykańskimi, zapowiadając, że te "zostaną całkowicie zniszczone".

Wojna w Iranie. Donald Trump grozi władzom w Teheranie

Oświadczenie to odpowiedź na deklarację prezydenta USA Donalda Trumpa, który zapowiedział w sobotni wieczór na portalu Truth Social, że jego kraj zniszczy irańskie elektrownie, jeśli cieśnina Ormuz nie zostanie całkowicie otwarta w ciągu 48 godzin. Ultimatum upłynie tuż przed godz. 1 w nocy czasu polskiego z poniedziałku na wtorek.

"Jeśli Iran nie otworzy całkowicie, bez żadnych gróźb, cieśniny Ormuz w ciągu 48 godzin od dokładnie tej chwili, Stany Zjednoczone Ameryki zniszczą jego różne elektrownie, zaczynając od największej" - oświadczył amerykański prezydent.

Wcześniej Trump wielokrotnie groził zniszczeniem irańskich elektrowni, w tym także tej jądrowej, twierdząc, że w ciągu godziny mógłby spowodować takie szkody, że reżim w Iranie nie byłby się w stanie z tego podnieść. Amerykański prezydent mówił jednak, że jest na tyle "miły", że tego nie zrobi.

- Mógłbym to zrobić w ciągu najbliższej godziny. Czytalibyście o likwidacji elektrowni jądrowych lub elektrowni, które wytwarzają prąd, które wytwarzają wodę (...) - powiedział Trump w ubiegłym tygodniu w wywiadzie dla radia Fox News.

Elektrownia gazowa w Demawendzie pod Teheranem ma moc około 2,8 tys. MW i jest największą elektrownią w Iranie. W prowincji Chuzestan działają z kolei elektrownie wodne, a w Buszehrze - również elektrownia jądrowa, której moc wynosi 1000 MW.

Irańska blokada cieśniny Ormuz. Trump postawił ultimatum

Zablokowana przez Iran cieśnina Ormuz wzbudza wielkie emocje niemal od samego początku wojny na Bliskim Wschodzie. Wszystko przez to, że jest ona kluczowa dla wielu globalnych mocarstw. Cieśniną Ormuz transportowane jest około 20 proc. światowego wydobycia ropy naftowej i 20 proc. skroplonego gazu ziemnego.

Jeszcze w piątek Trump zasugerował, że jest bardzo bliski osiągnięcia wszystkich swoich celów w Iranie, natomiast USA "rozważają zakończenie swoich wielkich działań wojskowych na Bliskim Wschodzie".

Trump stwierdził przy tym, że jego kraj nie potrzebuje cieśniny Ormuz, a kwestia jej odblokowania powinna należeć do "państw, które z niej korzystają". "Jeśli ktoś nas poprosi, pomożemy krajom w ich działaniach w cieśninie, ale nie powinno to być konieczne, gdy zagrożenie ze strony Iranu zostanie wyeliminowane" - dodał.

Wcześniej Trump podkreślał z kolei, że państwa NATO mogłyby z łatwością odblokować ruch przez cieśninę Ormuz i że byłby to "bardzo prosty manewr", obarczony niewielkim ryzykiem. Czołowi sojusznicy USA z Europy, Japonii i Kanady zobowiązali się do podjęcia "odpowiednich działań" na rzecz zapewnienia bezpiecznego przepływu przez cieśninę.

Źródła: Truth Social, Reuters

