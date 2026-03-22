W skrócie Papież Leon XIV ponowił apel o natychmiastowe zawieszenie broni na Bliskim Wschodzie podczas modlitwy Anioł Pański w Watykanie.

Papież określił śmierć i cierpienie spowodowane konfliktem na Bliskim Wschodzie jako "skandal dla całej rodziny ludzkiej".

Wojna w Iranie rozpoczęła się 28 lutego od ataku sił Stanów Zjednoczonych i Izraela oraz doprowadziła do blokady cieśniny Ormuz.

Jak donosi agencja Reutera, papież Leon XIV w niedzielę ponowił apel o natychmiastowe zawieszenie broni na Bliskim Wschodzie. Stwierdził, że "z głębokim niepokojem" śledzi sytuację na tym obszarze, jak i "w innych regionach świata rozdzieranych przez wojnę i przemoc".

- Gorąco ponawiam apel o wytrwałość w modlitwie, aby ustały działania zbrojne i aby w końcu otworzyły się drogi pokoju, oparte na szczerym dialogu i poszanowaniu godności każdej osoby ludzkiej - powiedział Ojciec Święty podczas modlitwy Anioł Pański na Placu św. Piotra w Watykanie.

To nie pierwsze stanowisko papieża Leona XIV w tej sprawie. Wcześniej, m.in. w ubiegłą niedzielę, zaapelował on do międzynarodowych liderów, aby przerwali działania zbrojne na Bliskim Wschodzie.

- W imię chrześcijan z Bliskiego Wschodu i wszystkich kobiet oraz mężczyzn dobrej woli zwracam się do rządzących w tym konflikcie: przerwijcie ogień, niech otwarte zostaną drogi dialogu - zaapelował.

"To skandal dla ludzkości". Papież Leon XIV apelował w sprawie wojny w Iranie

Ojciec Święty stwierdził przy tym, że śmierć i cierpienie spowodowane konfliktem na Bliskim Wschodzie są "skandalem dla całej ludzkiej rodziny". - Nie możemy milczeć wobec cierpienia tylu ludzi, bezbronnych ofiar tych konfliktów. To, co ich rani, rani całą ludzkość - argumentował.

Papież dodał przy tym, że dzisiaj w Rzymie odbywa się wielki maraton, w którym udział biorą liczni sportowcy z całego świata. - Jest to znak nadziei! Niech sport wytycza ścieżki pokoju, integracji społecznej i duchowości - powiedział.

Wojna w Iranie rozpoczęła się 28 lutego, kiedy to siły Stanów Zjednoczonych i Izraela postanowiły uderzyć na Bliskim Wschodzie. W dalszej kolejności kraj ten odpowiedział atakami zarówno na Izrael, jak i na arabskie państwa regionu Zatoki Perskiej. Pod ostrzałem znalazły się także położone tam amerykańskie bazy wojskowe i obiekty cywilne.

Dodatkowo zablokowana została cieśnina Ormuz, przez którą przepływa 20 proc. światowej ropy naftowej i 20 proc. skroplonego gazu ziemnego.

Źródła: agencja Reutera, Vatican News

