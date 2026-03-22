Spis treści: Przed bramą jak u siebie. Przepisy mówią coś zupełnie innego 1000 zł dziennie kary? To możliwe Na swoim terenie, ale pod kontrolą. Te błędy kończą się mandatem

Przed bramą jak u siebie. Przepisy mówią coś zupełnie innego

Przed ogrodzeniami domów jednorodzinnych coraz częściej pojawiają się elementy, które mają uporządkować przestrzeń lub podnieść jej estetykę, ale w rzeczywistości wkraczają w obszar publiczny.

Najczęściej są to donice z roślinami ustawiane na poboczu, kamienie wyniesione z działki, słupki ograniczające parkowanie, sezonowe dekoracje, a także materiały budowlane składowane przy okazji remontów. Część właścicieli ingeruje również w sam zjazd z posesji, poszerzając go lub zmieniając jego kształt bez uzgodnień z zarządcą drogi.

Takie działania często wynikają z przekonania, że teren tuż przed bramą należy do właściciela nieruchomości, choć w wielu przypadkach formalnie pozostaje częścią pasa drogowego.

To właśnie status tego fragmentu terenu decyduje o tym, czy dane działanie jest legalne. Pas drogowy, zgodnie z ustawą o drogach publicznych, obejmuje nie tylko jezdnię, lecz także chodniki, pobocza, zjazdy oraz przestrzeń nad i pod nimi, a jego granice wyznaczane są administracyjnie.

Właściciel posesji nie ma prawa swobodnie korzystać z tej przestrzeni, ponieważ jest ona przeznaczona do obsługi ruchu drogowego i utrzymania infrastruktury. Przepisy wprost zakazują umieszczania tam przedmiotów, materiałów i urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi, jeśli mogą one wpływać na jej stan techniczny lub bezpieczeństwo użytkowników. Oznacza to, że nawet niewielka ingerencja, która z perspektywy mieszkańca wydaje się nieistotna, może zostać uznana za naruszenie prawa.

1000 zł dziennie kary? To możliwe

Takie działanie traktowane jest jako zajęcie pasa drogowego bez wymaganego zezwolenia i podlega surowym sankcjom.

Podstawą prawną jest ustawa z 21 marca 1985 roku o drogach publicznych, która przewiduje karę pieniężną w wysokości dziesięciokrotności opłaty, jaka byłaby należna przy legalnym wykorzystaniu tego terenu. Standardowa opłata za zajęcie fragmentu pasa drogowego wynosi 100 zł dziennie, dlatego kara może sięgnąć nawet 1000 zł za każdy dzień naruszenia i być naliczana aż do momentu usunięcia elementów.

Do wszczęcia postępowania nie jest potrzebna rozbudowana kontrola, ponieważ wystarczy zgłoszenie od sąsiada lub interwencja straży miejskiej, która może przekazać sprawę do zarządcy drogi.

Na swoim terenie, ale pod kontrolą. Te błędy kończą się mandatem

Przekonanie, że na własnej działce można robić wszystko bez ograniczeń, nie znajduje potwierdzenia w przepisach. Obowiązujące prawo w wielu obszarach ingeruje w sposób korzystania z nieruchomości, zwłaszcza gdy działania właściciela oddziałują na otoczenie lub stwarzają zagrożenie.

Podstawą są tu m.in. przepisy ustawy o odpadach, kodeksu wykroczeń oraz prawa cywilnego, które regulują kwestie uciążliwości, bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Jednym z najbardziej typowych naruszeń jest spalanie liści, gałęzi i innych odpadów zielonych. Zgodnie z ustawą o odpadach (art. 191) oraz lokalnymi regulaminami utrzymania czystości, spalanie pozostałości roślinnych poza wyznaczonymi instalacjami jest zabronione, jeśli gmina zapewnia ich odbiór w ramach systemu komunalnego. W takim przypadku straż miejska może nałożyć mandat do 500 zł, a sprawa skierowana do sądu grozi kilkukrotnie wyższą grzywną. Co więcej, jeśli spalanie powoduje zadymienie lub zagrożenie, zastosowanie może mieć art. 82 § 1 pkt 1 kodeksu wykroczeń dotyczący nieostrożnego obchodzenia się z ogniem.

Kolejna grupa ograniczeń dotyczy bezpieczeństwa oraz wpływu na sąsiednie nieruchomości. Przepisy przeciwpożarowe, w szczególności rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r., określają zasady przechowywania materiałów łatwopalnych, takich jak paliwa, gaz czy środki chemiczne, a ich naruszenie skutkuje karą grzywny.

Równolegle art. 51 kodeksu wykroczeń przewiduje sankcje za zakłócanie spokoju i porządku publicznego, co obejmuje nie tylko hałas, lecz także uciążliwe prace wykonywane w nieodpowiednim czasie, w tym w określonych sytuacjach również używanie sprzętu ogrodowego.

