W skrócie Wielka powódź w środkowym Wietnamie w ostatnich dniach spowodowała śmierć co najmniej 16 osób i zalanie ponad 40 tys. domów.

Lawiny błotne oraz wezbrane rzeki uszkodziły infrastrukturę. Zniszczony został stumetrowy most, wstrzymano ruch pociągów na kilku liniach.

Prognozy pogody zapowiadają kolejne intensywne opady, co może oznaczać dalsze podtopienia.

Południowa i centralna część kraju od końca października doświadcza intensywnych ulew, które doprowadziły do serii powodzi. Od ostatniego weekendu miejscami notowano sumy opadów sięgające 600 litrów wody na metr kwadratowy. Stan wody na rzekach lokalnie przekroczył historyczne rekordy.

Pobite rekordy na rzekach, pociągi nie kursują

W prowincjach Gia Lai i Dak Lak ratownicy podejmowali mieszkańców zalanych domów do łodzi, zaś do niektórych budynków przebijali się przez dachy i ludzi ewakuowano z pomocą śmigłowców. Od początku tygodnia w tej części Wietnamu z powodu powodzi zginęło co najmniej 16 osób, a pięć uznaje się za zaginione - poinformowało w czwartek tamtejsze ministerstwo środowiska.

Ponad 43 tys. budynków zostało zalanych, a wiele dróg jest nieprzejezdnych z powodu osunięcia się na nie mas błota i ziemi. Państwowy operator kolejowy VNR ogłosił zawieszenie kursowania pociągów na kilku liniach łączących północ z południem Wietnamu.

Niektóre rzeki wezbrały tak bardzo, że zanotowano historyczne rekordy stanu wody. Tak było na rzece Ba w prowincji Dak Lak: w dwóch miejscach zanotowano rekordowy wynik na poziomie 6,49 5,40 cm. Tym samym pobito rekord z powodzi w 1993 roku - informuje wietnamskie Centrum Prognoz Hydrometeorologicznych (NCHMF).

Wezbrane rzeki powodują coraz więcej zniszczeń. W czwartek rano woda zniszczyła długi na sto metrów most, co nagrali świadkowie zdarzenia.

Most zniknął w rzece. Są nagrania

Około godz. 10:30 lokalnego czasu rzeka Da Nhim zmyła most wiszący Phu Thien, łączący gminy Duc Trong i Ninh Gia w prowincji Lam Dong.

Lustro wody zbliżyło się do krawędzi mostu około godz. 9:00 lokalnego czasu i w związku z tym zamknięto ruch pieszy i samochodowy na zagrożonej przeprawie - informują lokalne media. Dzięki temu udało się zapobiec tragedii, kiedy rzeka ostatecznie zmyła szeroki na ponad dwa i długi na 100 metrów most. Nikogo wówczas na nim nie było.

Moment zniszczenia przeprawy nagrali obserwatorzy, a nagranie trafiło do mediów społecznościowych:

Obecna powódź nastąpiła niedługo po wcześniejszych tego typu kataklizmach w Wietnamie. W wielu miejscach od dłuższego czasu poziom wody w rzekach był bardzo wysoki z powodu wielotygodniowych ulew.

Od stycznia do października kataklizmy doprowadziły w Wietnamie do śmierci 279 osób i wyrządziły szkody szacowane na ponad 2 mld dolarów. Wiele wskazuje na to, że to jeszcze nie koniec.

Jak podał zastępca dyrektora NCHMF, Hoang Phuc Lam, jeszcze w czwartek po południu i w nocy synoptycy spodziewają się kolejnych intensywnych opadów we wschodniej części prowincji Dak Lak i na północy prowincji Khanh Hoa. Tam w niektórych miejscach może spaść 100-200 litrów wody na metr kwadratowy. Nie można wykluczyć kolejnych powodzi w najbliższych dniach.

Źródło: AFP, Vnanet.vn, Baolamdong.vn

