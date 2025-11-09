Fung-wong uderzy w azjatycki kraj. Prawie milion ewakuowanych osób

Blisko milion mieszkańców północnej i wschodniej części Filipin ewakuowano w związku ze zbliżającym się do tego kraju cyklonem tropikalnym Fung-wong. W związku z zagrożeniem odwołano ponad 300 lotów. Żywioł przybrał w niedzielę na sile i przekształcił się w supertajfun. W dużej części kraju ogłoszono alarmy pogodowe.

Supertajfun zbliża się do Filipin
Supertajfun zbliża się do FilipinHandout / various sourcesAFP

Jak podała agencja AP, powołując się na miejscowe władze Filipin, alert najwyższego, piątego stopnia, obowiązuje na południowym wschodzie wyspy Luzon.

W aglomeracji stolicy kraju, Manili, ogłoszono alarm trzeciego stopnia.

Fung-wong. Supertajfun zmierza na Filipiny

Supertajfun Fung-wong niesie wiatry wiejące z prędkością 185 km/h, w porywach osiągające 230 km/h. Według prognoz uderzy w prowincję Aurora w środkowej części wyspy Luzon najwcześniej w niedzielę wieczorem czasu miejscowego.

    - Fale zaczęły huczeć około 7 rano. Kiedy uderzyły w falochron, czułem, jakby ziemia się trzęsła - relacjonował agencji AFP 33-letni Edson Casarino, mieszkaniec miasteczka Virac w Catanduanes.

    - Pada ulewny deszcz i słyszę gwizd wiatru - dodał.

    Filipiny. Odwołane loty i zamknięte szkoły

    W związku z żywiołem odwołano ponad 300 krajowych i międzynarodowych lotów - podał Urząd ds. Lotnictwa Cywilnego na Filipinach. Straż przybrzeżna opublikowała zdjęcia ewakuowanych mieszkańców, przesiadających się z łodzi na ciężarówki.

    Jeszcze w poniedziałek nakazano zamknięcie szkół i urzędów na głównej wyspie Luzon, w tym w stolicy Manili

    Wcześniej w tym tygodniu Filipiny nawiedził niszczycielski tajfun Kalmaegi, który spowodował tam śmierć co najmniej 204 osób, a następnie uderzył w Wietnam, zabijając kolejnych pięć osób i siejąc spustoszenie na wybrzeżu.

    Naukowcy cytowani przez AFP ostrzegają, że burze stają się coraz silniejsze z powodu antropogenicznych zmian klimatu. Cieplejsze oceany sprzyjają szybkiemu nasilaniu się tajfunów, a cieplejsza atmosfera gromadzi więcej wilgoci, co oznacza intensywniejsze opady deszczu.

    Źródło: AFP

