W skrócie Supertajfun Fung-wong zagraża Filipinom, blisko milion osób zostało ewakuowanych.

Władze ogłosiły najwyższe stopnie alarmów pogodowych, odwołano setki lotów i zamknięto szkoły.

Naukowcy ostrzegają, że zmiany klimatu nasilają występowanie i siłę tajfunów.

Jak podała agencja AP, powołując się na miejscowe władze Filipin, alert najwyższego, piątego stopnia, obowiązuje na południowym wschodzie wyspy Luzon.

W aglomeracji stolicy kraju, Manili, ogłoszono alarm trzeciego stopnia.

Fung-wong. Supertajfun zmierza na Filipiny

Supertajfun Fung-wong niesie wiatry wiejące z prędkością 185 km/h, w porywach osiągające 230 km/h. Według prognoz uderzy w prowincję Aurora w środkowej części wyspy Luzon najwcześniej w niedzielę wieczorem czasu miejscowego.

- Fale zaczęły huczeć około 7 rano. Kiedy uderzyły w falochron, czułem, jakby ziemia się trzęsła - relacjonował agencji AFP 33-letni Edson Casarino, mieszkaniec miasteczka Virac w Catanduanes.

- Pada ulewny deszcz i słyszę gwizd wiatru - dodał.

Filipiny. Odwołane loty i zamknięte szkoły

W związku z żywiołem odwołano ponad 300 krajowych i międzynarodowych lotów - podał Urząd ds. Lotnictwa Cywilnego na Filipinach. Straż przybrzeżna opublikowała zdjęcia ewakuowanych mieszkańców, przesiadających się z łodzi na ciężarówki.

Jeszcze w poniedziałek nakazano zamknięcie szkół i urzędów na głównej wyspie Luzon, w tym w stolicy Manili

Wcześniej w tym tygodniu Filipiny nawiedził niszczycielski tajfun Kalmaegi, który spowodował tam śmierć co najmniej 204 osób, a następnie uderzył w Wietnam, zabijając kolejnych pięć osób i siejąc spustoszenie na wybrzeżu.

Naukowcy cytowani przez AFP ostrzegają, że burze stają się coraz silniejsze z powodu antropogenicznych zmian klimatu. Cieplejsze oceany sprzyjają szybkiemu nasilaniu się tajfunów, a cieplejsza atmosfera gromadzi więcej wilgoci, co oznacza intensywniejsze opady deszczu.

