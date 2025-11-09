Fung-wong uderzy w azjatycki kraj. Prawie milion ewakuowanych osób
Blisko milion mieszkańców północnej i wschodniej części Filipin ewakuowano w związku ze zbliżającym się do tego kraju cyklonem tropikalnym Fung-wong. W związku z zagrożeniem odwołano ponad 300 lotów. Żywioł przybrał w niedzielę na sile i przekształcił się w supertajfun. W dużej części kraju ogłoszono alarmy pogodowe.
W skrócie
Jak podała agencja AP, powołując się na miejscowe władze Filipin, alert najwyższego, piątego stopnia, obowiązuje na południowym wschodzie wyspy Luzon.
W aglomeracji stolicy kraju, Manili, ogłoszono alarm trzeciego stopnia.
Fung-wong. Supertajfun zmierza na Filipiny
Supertajfun Fung-wong niesie wiatry wiejące z prędkością 185 km/h, w porywach osiągające 230 km/h. Według prognoz uderzy w prowincję Aurora w środkowej części wyspy Luzon najwcześniej w niedzielę wieczorem czasu miejscowego.
- Fale zaczęły huczeć około 7 rano. Kiedy uderzyły w falochron, czułem, jakby ziemia się trzęsła - relacjonował agencji AFP 33-letni Edson Casarino, mieszkaniec miasteczka Virac w Catanduanes.
- Pada ulewny deszcz i słyszę gwizd wiatru - dodał.
Filipiny. Odwołane loty i zamknięte szkoły
W związku z żywiołem odwołano ponad 300 krajowych i międzynarodowych lotów - podał Urząd ds. Lotnictwa Cywilnego na Filipinach. Straż przybrzeżna opublikowała zdjęcia ewakuowanych mieszkańców, przesiadających się z łodzi na ciężarówki.
Jeszcze w poniedziałek nakazano zamknięcie szkół i urzędów na głównej wyspie Luzon, w tym w stolicy Manili
Wcześniej w tym tygodniu Filipiny nawiedził niszczycielski tajfun Kalmaegi, który spowodował tam śmierć co najmniej 204 osób, a następnie uderzył w Wietnam, zabijając kolejnych pięć osób i siejąc spustoszenie na wybrzeżu.
Naukowcy cytowani przez AFP ostrzegają, że burze stają się coraz silniejsze z powodu antropogenicznych zmian klimatu. Cieplejsze oceany sprzyjają szybkiemu nasilaniu się tajfunów, a cieplejsza atmosfera gromadzi więcej wilgoci, co oznacza intensywniejsze opady deszczu.
