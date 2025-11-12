Katastrofa mostu w Chinach. Został otwarty kilka miesięcy temu
Część otwartego w tym roku mostu w południowo-zachodnich Chinach zawaliła się. Jak podaje agencja Reuters, w momencie zdarzenia nikogo nie było w pobliżu. W sieci pojawiły się nagrania, na których widać, jak konstrukcja runęła w wyniku osunięcia ziemi.
Most Hongqi znajduje się w południowo-zachodniej prowincji Chin Syczuan. Obiekt łączył centralną część kraju z Tybetem.
Według lokalnych władz po zawaleniu się części konstrukcji nie pojawiły się doniesienia o ofiarach.
Katastrofa mostu w Chinach. W sieci pojawiły się nagrania
758-metrowy most został zamknięty w poniedziałek po południu, gdy służby dowiedziały się o pojawieniu się pęknięć na zboczach i drogach, zmiany widoczne były także z pobliskich gór.
"We wtorek po południu warunki na zboczu góry pogorszyły się, powodując osuwiska, a następnie prowadząc do zawalenia się mostu" - podaje Reuters, powołując się na lokalne służby.
W sieci udostępniono nagrania, na których można zobaczyć zawalenie się mostu.
China Central Television podało, że do zawalenia się doszło około godz. 15 czasu lokalnego we wtorek.
Z nagrań opublikowanych przez wykonawcę Sichuan Road & Bridge Group w mediach społecznościowych wynika, że budowa mostu zakończyła się na początku roku.
Źródło: Reuters