Most Hongqi znajduje się w południowo-zachodniej prowincji Chin Syczuan. Obiekt łączył centralną część kraju z Tybetem.

Według lokalnych władz po zawaleniu się części konstrukcji nie pojawiły się doniesienia o ofiarach.

Katastrofa mostu w Chinach. W sieci pojawiły się nagrania

758-metrowy most został zamknięty w poniedziałek po południu, gdy służby dowiedziały się o pojawieniu się pęknięć na zboczach i drogach, zmiany widoczne były także z pobliskich gór.

"We wtorek po południu warunki na zboczu góry pogorszyły się, powodując osuwiska, a następnie prowadząc do zawalenia się mostu" - podaje Reuters, powołując się na lokalne służby.

W sieci udostępniono nagrania, na których można zobaczyć zawalenie się mostu.

China Central Television podało, że do zawalenia się doszło około godz. 15 czasu lokalnego we wtorek.

Z nagrań opublikowanych przez wykonawcę Sichuan Road & Bridge Group w mediach społecznościowych wynika, że budowa mostu zakończyła się na początku roku.

