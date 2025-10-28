Rekordowe opady i tysiące ewakuowanych. Dramatyczna sytuacja w Azji

Bartosz Kołodziejczyk

Bartosz Kołodziejczyk

Środkowy Wietnam mierzy się z dramatyczną sytuacją pogodową. Jak wynika z doniesień zagranicznych agencji, w mieście Hue stacje pomiarowe odnotowały ponad metr opadu w zaledwie dobę. Tysiące mieszkańców ewakuowano, a wiele domów, ulic, jak również dawny pałac cesarski znalazło się pod wodą.

Wietnam walczy z powodzią w centrum kraju. Tysiące ewakuowanych
Wietnam walczy z powodzią w centrum kraju. Tysiące ewakuowanychSTR / HAI VAN AFP

Z informacji Francuskiej Agencji Prasowej (AFP) wynika, że tylko trzy stacje pomiarowe w mieście Hue (centralny Wietnam) odnotowały od jednego do 1,7 metra opadu w ciągu doby. Informacje te potwierdza wietnamskie Ministerstwo Środowiska. I wskazuje, że wcześniejszy rekordowy opad - także w Hue - wyniósł 0,99 metra w dobę.

Wietnam. Rekordowe ulewy, tysiące ewakuowanych

Zagraniczne media donoszą o tysiącach ewakuowanych osób. Rekordowe ulewy dotknęły nie tylko starożytne miasto Hue, ale także okoliczne Da Nang.

W wyniku opadów pod wodą znalazło się wiele ulic i domów. Zamkniętych zostało także kilkanaście szkół. Poważne opóźnienia odnotowała także kolej, która łączy północ z południem kraju.

Na ten moment mowa jest o co najmniej 8600 ewakuowanych z czterech centralnych prowincji Wietnamu. - To była największa powódź, jakiej doświadczyłem. Poziom wody w moim domu był o około 40 centymetrów wyższy niż w 1999 roku - mówił w rozmowie z AFP 56-letni mieszkaniec Hue, Tran Anh Tuan.

Powódź w Wietnamie. Cesarskie miasto pod wodą

Z najnowszych ustaleń wynika ponadto, że pod wodą znalazło się także dawne cesarskie miasto w Hue. Starożytny kompleks jest wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Potwierdzają to także zdjęcia, które publikują zagraniczne agencje. Widać na nich budynki, które zewsząd otacza woda.

Rozległy teren historycznego kompleksu pałacowego zalany wodą, otoczony licznymi drzewami. W oddali widać miasto i rozciągające się na horyzoncie budynki.
Wietnam. Kompleks cesarskiego miasta w HueSTRAFP

- Mój parter jest zalany wodą na wysokość około dwóch metrów. Przenieśliśmy wszystkie niezbędne meble na górę. Przez ponad dobę nie mieliśmy prądu - wskazywał wspomniany wcześniej Tran Anh Tuan.

O powadze sytuacji świadczą także słowa dyrektora Narodowego Centrum Prognoz Hydro-Meteorologicznych w WIetnamie. - Poziom ryzyka klęsk żywiołowych spowodowanych gwałtownymi powodziami i osuwiskami jest najwyższy - zaznaczył Mai Van Khiem.

Powódź w Wietnamie. Eksperci nie mają złudzeń

Jak wskazują naukowcy, antropogeniczne zmiany klimatu sprawiają, że ekstremalne zjawiska pogodowe, takie jak burze i powodzie, stają się coraz bardziej śmiercionośne i destrukcyjne.

Tylko od stycznia do września tego roku burze, powodzie i osuwiska spowodowały śmierć lub zaginięcie 187 osób w Wietnamie.

Łącznie straty w wyniku działań natury oszacowano na ponad 610 milionów dolarów.

Źródło: AFP

Zobacz również:

Potężne ulewy nawiedziły hiszpańską Katalonię. Zalanych zostało wiele dróg i torowisk. Wciąż nie wszędzie udało się przywrócić ruch
Świat

Burze i podtopienia na południu Europy. Niektóre pociągi wciąż nie kursują

Jakub Wojciechowski
Jakub Wojciechowski
Siemoniak w "Gościu Wydarzeń" z apelem do Ukraińców: Po co spędzać lata w więzieniu?Polsat NewsPolsat News

Najnowsze