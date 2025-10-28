Rekordowe opady i tysiące ewakuowanych. Dramatyczna sytuacja w Azji
Środkowy Wietnam mierzy się z dramatyczną sytuacją pogodową. Jak wynika z doniesień zagranicznych agencji, w mieście Hue stacje pomiarowe odnotowały ponad metr opadu w zaledwie dobę. Tysiące mieszkańców ewakuowano, a wiele domów, ulic, jak również dawny pałac cesarski znalazło się pod wodą.
Z informacji Francuskiej Agencji Prasowej (AFP) wynika, że tylko trzy stacje pomiarowe w mieście Hue (centralny Wietnam) odnotowały od jednego do 1,7 metra opadu w ciągu doby. Informacje te potwierdza wietnamskie Ministerstwo Środowiska. I wskazuje, że wcześniejszy rekordowy opad - także w Hue - wyniósł 0,99 metra w dobę.
Wietnam. Rekordowe ulewy, tysiące ewakuowanych
Zagraniczne media donoszą o tysiącach ewakuowanych osób. Rekordowe ulewy dotknęły nie tylko starożytne miasto Hue, ale także okoliczne Da Nang.
W wyniku opadów pod wodą znalazło się wiele ulic i domów. Zamkniętych zostało także kilkanaście szkół. Poważne opóźnienia odnotowała także kolej, która łączy północ z południem kraju.
Na ten moment mowa jest o co najmniej 8600 ewakuowanych z czterech centralnych prowincji Wietnamu. - To była największa powódź, jakiej doświadczyłem. Poziom wody w moim domu był o około 40 centymetrów wyższy niż w 1999 roku - mówił w rozmowie z AFP 56-letni mieszkaniec Hue, Tran Anh Tuan.
Powódź w Wietnamie. Cesarskie miasto pod wodą
Z najnowszych ustaleń wynika ponadto, że pod wodą znalazło się także dawne cesarskie miasto w Hue. Starożytny kompleks jest wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Potwierdzają to także zdjęcia, które publikują zagraniczne agencje. Widać na nich budynki, które zewsząd otacza woda.
- Mój parter jest zalany wodą na wysokość około dwóch metrów. Przenieśliśmy wszystkie niezbędne meble na górę. Przez ponad dobę nie mieliśmy prądu - wskazywał wspomniany wcześniej Tran Anh Tuan.
O powadze sytuacji świadczą także słowa dyrektora Narodowego Centrum Prognoz Hydro-Meteorologicznych w WIetnamie. - Poziom ryzyka klęsk żywiołowych spowodowanych gwałtownymi powodziami i osuwiskami jest najwyższy - zaznaczył Mai Van Khiem.
Powódź w Wietnamie. Eksperci nie mają złudzeń
Jak wskazują naukowcy, antropogeniczne zmiany klimatu sprawiają, że ekstremalne zjawiska pogodowe, takie jak burze i powodzie, stają się coraz bardziej śmiercionośne i destrukcyjne.
Tylko od stycznia do września tego roku burze, powodzie i osuwiska spowodowały śmierć lub zaginięcie 187 osób w Wietnamie.
Łącznie straty w wyniku działań natury oszacowano na ponad 610 milionów dolarów.
Źródło: AFP