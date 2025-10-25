W skrócie Hiszpańska policja odnalazła zaginiony obraz Picassa, który przez pomyłkę pozostał w Madrycie.

Dzieło zostało znalezione przez sąsiadkę, która przypadkowo zabrała paczkę pod swoje drzwi.

Zaginięcie obrazu wywołało szum medialny i wciągnięcie dzieła na listę Interpolu, choć incydent okazał się nieumyślną pomyłką.

Obraz Pabla Picassa "Martwa natura z gitarą" z 1919 roku, który na początku października zaginął w drodze z Madrytu na wystawę w Grenadzie, został odnaleziony - poinformowała hiszpańska policja.

Odnaleziono zaginiony obraz Picassa. Nigdy nie wyjechał z Madrytu

Jak przekazał portal publicznego nadawcy RTVE, przewoźnicy omyłkowo nie załadowali dzieła na ciężarówkę, która wiozła ponad 50 innych obrazów na południe kraju.

Należący do prywatnego kolekcjonera obraz został pozostawiony w paczce pod drzwiami jednego z budynków w Madrycie. Zabrała ją sąsiadka, przekonana, że to przesyłka, na którą czekała.

Paczka pozostała nierozpakowana aż do momentu, gdy kobieta usłyszała o zaginięciu cennego obrazu i zgłosiła się na policję.

Odnaleziono obraz Picassa. Policja zbadała autentyczność dzieła

Według dziennika "El Pais" funkcjonariusze potwierdzili autentyczność odnalezionego dzieła: niewielkiego gwaszu i grafitu na papierze o wymiarach zaledwie 12,7 na 9,8 cm. Obraz był oprawiony i ubezpieczony na kwotę 600 tys. euro.

Przez samego Picassa uznawany był za prace drugorzędną - kilka lat temu sprzedano go za ok. 60 tys. euro, informuje galeria Ledor Fine Art specjalizująca się w dziełach hiszpańskiego artysty.

Zaginięcie "Martwej natury z gitarą" zgłoszono 10 października - kilka dni po tym, jak Fundacja CajaGranada, organizująca wystawę "Martwa natura: Wieczność rzeczy bezwładnych", zorientowała się, że jednego z obrazów brakuje w transporcie.

Zaginięcie "Martwej natury z gitarą". Obraz Picassa wpisany na listę Interpolu

Fundacja wyjaśniła, że paczki z dziełami nie były odpowiednio oznakowane, co uniemożliwiło dokładne sprawdzenie zawartości bez ich rozpakowania.

Po zgłoszeniu sprawy hiszpańska policja wpisała obraz do międzynarodowej bazy Interpolu, obejmującej ponad 57 tys. skradzionych i zaginionych dzieł sztuki. Teraz, po odnalezieniu obrazu w Madrycie, śledczy uznali sprawę za wyjaśnioną.

Choć dzieło Picassa ostatecznie nie trafiło na ekspozycję w Grenadzie, jego historia - jak zauważa "El Pais" - stała się jednym z najgłośniejszych przypadków "nieumyślnego zaginięcia" dzieła sztuki w ostatnich latach.

