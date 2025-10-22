W skrócie Złodzieje włamali się do Maison des Lumières Denis Diderot i skradli obiekty z kolekcji złotych oraz srebrnych monet z XVIII i XIX wieku.

Kradzież w Langres miała miejsce dzień po spektakularnym rabunku w paryskim Luwrze, gdzie zginęły drogocenne klejnoty napoleońskie.

Francuskie muzea, w krótkim czasie, stały się celem serii spektakularnych kradzieży, w tym z Muzeum Historii Naturalnej, gdzie zniknęło złoto warte 1,5 mln euro.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Kradzież odkryli pracownicy muzeum Maison des Lumières Denis Diderot w Landres, kiedy w poniedziałek rano, kiedy dotarli na miejsce. Okazało się, że przesuwne drzwi wejściowe zostały wyważone. Złodzieje zniszczyli także gablotę ze złotymi i srebrnymi monetami.

"Według wstępnych ustaleń część kolekcji srebrnych i złotych monet zniknęła. Chroniącą je gablotę znaleziono na ziemi. Była zniszczona. Ekipy muzeum przeprowadzają obecnie dokładną inwentaryzację przedmiotów, której wyniki zostaną przekazane organom ścigania" - czytamy w komunikacie prasowym wydanym przez ratusz w Langres.

Jak donosi France Info, śledczy skłaniają się do teorii mówiącej o staranie zaplanowanym rabunku. Z muzeum nie zniknęły żadne inne eksponaty. W komunikacie prasowym miasto Langres "stanowczo potępia ten akt wandalizmu i kradzieży, który niszczy dziedzictwo społeczności".

Francja. Włamanie w Langres na dzień po kradzieży w muzeum Luwr

Do włamania w Maison des Lumières Denis Diderot doszło tuż po głośnej kradzieży klejnotów z paryskiego Luwru. W niedzielę rano nieznani sprawcy włamali się do Galerii Apollo. W ciągu siedmiu minut wynieśli dziewięć eksponatów z kolekcji klejnotów napoleońskich, m.in. naszyjnik, broszkę i tiarę.

Jeden z klejnotów udało się później odnaleźć przed budynkiem muzeum. Skradzione obiekty nie były ubezpieczone. "Odpowiada za nie wyłącznie państwo, które samodzielnie zarządza ubezpieczeniem tych dzieł: to państwo ponosi ryzyko utraty, kradzieży lub zniszczenia takich dóbr" - przekazał dziennik "Le Parisien".

Łączną wartość skradzionych klejnotów oszacowano na 88 mln euro. "To kwota niezwykle spektakularna, ale nieporównywalną z historyczną szkodą" - powiedziała w radiu RTL Laure Beccuau z paryskiej prokuratury.

Trzy dni po spektakularnym włamaniu Luwr ponownie otworzył się dla zwiedzających.

Paryż. Skradziono złoto warte 1,5 mln euro

Kradzież w Luwrze to nie jedyne spektakularne przestępstwo, którego ofiarą w ostatnim czasie padły francuskie muzea. Na nieco ponad miesiąc przed tym wydarzeniem z paryskiego Muzeum Historii Naturalnej zniknęło złoto warte 1,5 mln euro, w tym samorodek o wadze ponad 5 kg.

W związku z tą sprawą zatrzymano obywatelkę Chin, która została zatrzymana, gdy próbowała pozbyć się kawałków stopionego złota o wadze prawie 1 kg. Kobieta została ujęta w Hiszpanii na podstawie europejskiego nakazu aresztowania.

Źródło: Der Spiegel, France Info

Bundeswehra... Ktoś chętny? Tomasz Lejman INTERIA.PL