W skrócie 24-letnia obywatelka Chin została aresztowana za kradzież złota z Muzeum Historii Naturalnej w Paryżu.

Straty wyceniono na 1,5 mln euro, chociaż historyczna wartość eksponatów jest nieoceniona.

Do kradzieży doszło przez nieaktywny system alarmowy i użycie specjalistycznych narzędzi.

24-letnia obywatelka Chin została postawiona w stan oskarżenia i osadzona w areszcie tymczasowym po kradzieży złota w Muzeum Historii Naturalnej w Paryżu oraz za udział w zorganizowanej grupie przestępczej - poinformowała we wtorek agencja AFP, cytując oświadczenie paryskiej prokuratury.

Kobieta została ujęta w Hiszpanii. Zatrzymano ją w Barcelonie na podstawie europejskiego nakazu aresztowania - przekazała prokurator Laure Beccuau.

Do kradzieży doszło 16 września, nieco ponad miesiąc przed głośną kradzieżą klejnotów z Luwru w minioną niedzielę.

Paryż. Chinka oskarżona o kradzież złota z Muzeum Historii Naturalnej

Sprzątaczka powiadomiła konserwatora o znalezieniu śmieci w sali wystawowej, a ten stwierdził, że zniknęły samorodki złota - poinformowała Beccuau.

Grudki cennego kruszcu pochodziły z wielu państw. Były wśród nich okazy z Boliwii - francuska Akademia Nauk dostała je w XVIII wieku i z Uralu - podarował je car Mikołaj I w 1833 roku.

Inne próbki pochodziły zKalifornii, gdzie zostały odkryte w czasie gorączki złota w drugiej połowie XIX wieku; zniknął również odkryty w 1990 r. samorodek o wadze ponad 5 kg pochodzący z Australii - odnotowała prokuratorka.

Francja. Kradzież złota o wartości nawet 1,5 mln euro

Strata finansowa została oszacowana na 1,5 mln euro, jednak "wartość historyczna i naukowa tych eksponatów została uznana za bezcenną" - podkreśliła.

Złodzieje użyli szlifierki i palnika, aby pokonać drzwi awaryjne i pancerne gabloty. System alarmowy muzeum nie działał od czasu wcześniejszego cyberataku - przekazała agencja AFP powołując się źródła policyjne.

Obywatelka Chin została zatrzymana, gdy próbowała pozbyć się kawałków stopionego złota o wadze prawie 1 kg. Celem toczącego się śledztwa jest wykazanie, co stało się ze skradzionymi przedmiotami i znalezienie ewentualnych wspólników - dodała prokuratorka.

Paryż. Kradzież w muzeum Luwr. Złodzieje uciekli z klejnotami

Do kradzieży złota z paryskiego Muzeum Historii Naturalnej doszło na nieco ponad miesiąc przed głośnym rabunkiem w Luwrze. W niedzielę 19 października kilku zamaskowanych mężczyzn włamało się do budynku, wykorzystując prowadzone prace remontowe.

Sprawcy skorzystali z windy towarowej, wybili szyby i dostali się do Galerii Apollo, gdzie przechowywano klejnoty z kolekcji napoleońskiej. Jeden z klejnotów udało się później odnaleźć przed budynkiem.

Cała kradzież zajęła mężczyznom łącznie siedem minut. - Jedno jest pewne: ponieśliśmy porażkę - przyznał francuski minister sprawiedliwości Gerard Darmanin.

