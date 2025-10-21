Złoto warte 1,5 mln euro zniknęło z paryskiego muzeum. Podejrzana złapana

Dorota Hilger

Oprac.: Dorota Hilger

Zatrzymano i postawiono w stan oskarżenia 24-letnią Chinkę podejrzewaną o kradzież samorodków złota z paryskiego Muzeum Historii Naturalnej. Wartość skradzionego kruszcu oszacowano na 1,5 mln euro. Do przestępstwa doszło na nieco ponad miesiąc przed głośnym zniknięciem klejnotów z Luwru.

Zatrzymano Chinkę oskarżoną o kradzież złota z paryskiego Muzeum Historii Naturalnej
Zatrzymano Chinkę oskarżoną o kradzież złota z paryskiego Muzeum Historii Naturalnej GEOFFROY VAN DER HASSELTAFP

W skrócie

  • 24-letnia obywatelka Chin została aresztowana za kradzież złota z Muzeum Historii Naturalnej w Paryżu.
  • Straty wyceniono na 1,5 mln euro, chociaż historyczna wartość eksponatów jest nieoceniona.
  • Do kradzieży doszło przez nieaktywny system alarmowy i użycie specjalistycznych narzędzi.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

24-letnia obywatelka Chin została postawiona w stan oskarżenia i osadzona w areszcie tymczasowym po kradzieży złota w Muzeum Historii Naturalnej w Paryżu oraz za udział w zorganizowanej grupie przestępczej - poinformowała we wtorek agencja AFP, cytując oświadczenie paryskiej prokuratury.

Kobieta została ujęta w Hiszpanii. Zatrzymano ją w Barcelonie na podstawie europejskiego nakazu aresztowania - przekazała prokurator Laure Beccuau.

Do kradzieży doszło 16 września, nieco ponad miesiąc przed głośną kradzieżą klejnotów z Luwru w minioną niedzielę.

Zobacz również:

Złodzieje zrabowali z Luwru bezcenną kolekcję cesarskich klejnotów
Świat

Radykalne środki po rabunku w Luwrze. Nowa decyzja władz

Marta Stępień
Marta Stępień

    Paryż. Chinka oskarżona o kradzież złota z Muzeum Historii Naturalnej

    Sprzątaczka powiadomiła konserwatora o znalezieniu śmieci w sali wystawowej, a ten stwierdził, że zniknęły samorodki złota - poinformowała Beccuau.

    Grudki cennego kruszcu pochodziły z wielu państw. Były wśród nich okazy z Boliwii - francuska Akademia Nauk dostała je w XVIII wieku i z Uralu - podarował je car Mikołaj I w 1833 roku.

    Inne próbki pochodziły zKalifornii, gdzie zostały odkryte w czasie gorączki złota w drugiej połowie XIX wieku; zniknął również odkryty w 1990 r. samorodek o wadze ponad 5 kg pochodzący z Australii - odnotowała prokuratorka.

    Zobacz również:

    Kradzież biżuterii z muzeum Luwr. Nowe informacje w sprawie, chodzi o ubezpieczenie
    Świat

    Skradzione klejnoty nie były ubezpieczone. "Mogą tylko płakać"

    Joanna Mazur
    Joanna Mazur

      Francja. Kradzież złota o wartości nawet 1,5 mln euro

      Strata finansowa została oszacowana na 1,5 mln euro, jednak "wartość historyczna i naukowa tych eksponatów została uznana za bezcenną" - podkreśliła.

      Złodzieje użyli szlifierki i palnika, aby pokonać drzwi awaryjne i pancerne gabloty. System alarmowy muzeum nie działał od czasu wcześniejszego cyberataku - przekazała agencja AFP powołując się źródła policyjne.

      Obywatelka Chin została zatrzymana, gdy próbowała pozbyć się kawałków stopionego złota o wadze prawie 1 kg. Celem toczącego się śledztwa jest wykazanie, co stało się ze skradzionymi przedmiotami i znalezienie ewentualnych wspólników - dodała prokuratorka.

      Zobacz również:

      Skutki uderzenia tornada w podparyską miejscowość Ermont. Zawaliły się trzy dźwigi budowlane, zabijając jedną osobę i raniąc 10
      Świat

      "Nagły i gwałtowny epizod" pod Paryżem. Dźwigi upadały jak kostki domina

      Jakub Wojciechowski
      Jakub Wojciechowski

        Paryż. Kradzież w muzeum Luwr. Złodzieje uciekli z klejnotami

        Do kradzieży złota z paryskiego Muzeum Historii Naturalnej doszło na nieco ponad miesiąc przed głośnym rabunkiem w Luwrze. W niedzielę 19 października kilku zamaskowanych mężczyzn włamało się do budynku, wykorzystując prowadzone prace remontowe.

        Sprawcy skorzystali z windy towarowej, wybili szyby i dostali się do Galerii Apollo, gdzie przechowywano klejnoty z kolekcji napoleońskiej. Jeden z klejnotów udało się później odnaleźć przed budynkiem.

        Cała kradzież zajęła mężczyznom łącznie siedem minut. - Jedno jest pewne: ponieśliśmy porażkę - przyznał francuski minister sprawiedliwości Gerard Darmanin.

        Zobacz również:

        Kryzys wizerunkowy we Francji po kradzieży w Luwrze
        Świat

        "Ponieśliśmy porażkę". Francuski minister bije się w pierś po napadzie na Luwr

        Dagmara Pakuła
        Dagmara Pakuła
        Nadwyżki na rynku zboża. Minister rolnictwa wskazuje rozwiązaniePolsat NewsPolsat News

        Najnowsze