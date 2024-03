Jak wskazał lider Ukrainy, omówił z Scholzem "naszą dalszą współpracę polityczną, gospodarczą i obronną". Następnie dodał, że z zadowoleniem przyjął "zatwierdzenie przez Komisję Europejską projektu dotyczącego ram negocjacyjnych z Ukrainą". We wpisie Zełenski podkreślił, że jego kraj wykonał wszystkie cztery niezbędne do tego "kroki". "Kolejne należą do państw UE" - wskazał, zaznaczając, że szybsze działanie sojuszników będą demonstracją zaangażowania w pomoc Ukrainie na drodze do UE.

